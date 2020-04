Las diferencias entre las grandes y pequeñas ligas del fútbol: del acabar como sea a la suspensión total

¿Volverá el fútbol o no lo hará? Es la pregunta que se hace todo aficionado y que nadie sabe responder a ciencia cierta viendo las novedades que surgen cada día por toda Europa. Ligas que ponen fecha a su vuelta, otras que se cancelan. Este jueves se ha conocido cuándo se reanudará la primera liga del continente, la Bundesliga, y 24 horas antes se ponía punto y final a la Eredivisie.

¿Por qué en los Países Bajos no se volverá a ver deporte hasta el 1 de septiembre y en Alemania se podrá jugar al fútbol en la primera semana de mayo? Dos países que hacen frontera uno con otro y que muestran la disparidad que reina ahora mismo en el Viejo Continente respecto a la vuelta a la normalidad y la reanudación del deporte.

La Eredivisie ha sido la primera en 'caer' al decretar desde el Gobierno que no habrá partidos hasta pasado el verano. Sin embargo, no fue la primera que lo planteó puesto que la Jupiler Pro League, la liga belga, ya tomó la iniciativa para cancelarse. La UEFA le frenó al amenazar con no inscribir a sus equipos en competiciones europeas. El fin de la liga holandesa abre la veda y se podrían sumar desde Bélgica y Escocia, que ya se han comunicado con el máximo organismo continental.

La UEFA sabe que pueden seguir más ligas el ejemplo de la holandesa y por eso ya ha dado marcha atrás en sus 'amenazas' para salvaguardar sus competiciones (Champions League y Europa League). Por primera vez se ha planteado no terminar las ligas, aunque su prioridad sigue siendo esa, y dejó claro que el método de clasificación para Europa será por méritos deportivos y no por coeficiente UEFA. Aunque desde el organismo respiran por la postura que han tomado las grandes ligas, decididas a acabar como sea.

En los Países Bajos han dado frenazo a toda actividad deportiva para evitar cualquier riesgo, pero en Alemania (Bundesliga), Italia (Serie A), Inglaterra (Premier League), España (La Liga) y Francia (Ligue-1) quieren reanudar la temporada de fútbol y evitar así una catástrofe económica.

La Bundesliga vuelve el 9-M

La Bundesliga será la primera. En Alemania ya han vuelto los equipos a los entrenamientos -con sus obvias precauciones- y están listos para volver a competir dentro de dos fines de semana. El próximo 9 de mayo es la fecha indicada, a falta del sí del gobierno, y los clubes de primera y segunda división parecen de acuerdo en volver para mandar un mensaje de esperanza al mundo.

¿Quién seguirá a la Bundesliga? Parece que será la Seria A italiana, que fue la primera en verse afectada por el coronavirus y ya prepara su vuelta. El objetivo sería reanudar los entrenamientos el lunes 4 de mayo, aunque desde el Gobierno no aseguran nada por ahora. La fecha en la que quieren volver a jugar es en torno al 28 de mayo, pero dependerá de cómo evolucione el coronavirus y la situación del país.

Liga y Premier, a la espera

La Liga maneja unas fechas similares a las de Italia. A partir del 28 de abril se distribuirán test por todos los clubes para asegurar que no hay ningún positivo y si es así se volverá a los entrenamientos el 4 de mayo. Una vuelta escalonada, con entrenamientos individuales primero, para tratar de volver el 6 de junio. En la misma fecha trabaja para regresar el fútbol inglés, aunque la Premier League todavía no ha discutido acerca de ella.

El objetivo que se marcan desde las grandes ligas es terminar a finales de julio. En la Ligue-1 y la Ligue-2 de Francia pretenden regresar el 17 de junio y acabar el 25 de julio. Los clubes y la LFP han descartado acabar en blanco y confían en cumplir con ese calendario para empezar la siguiente campaña entre el 22 y el 23 de agosto. Es decir, el fútbol volverá al menos en las grandes ligas si lo permite el coronavirus ahora que se va aflojando el nudo de las restricciones.

