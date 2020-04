Smolov se saltó la cuarentena y se escapó a Rusia para celebrar que su prometida cumple 18 años

El internacional ruso Fedor Smolov justificó su decisión de abandonar España durante el confinamiento por "el cierre de fronteras" y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, además de aclarar que informó al Celta de Vigo de todos sus pasos.

"Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría dejar claro que en todo momento informé al club de mis pasos", destacó el delantero en un comunicado publicado esta noche en sus redes sociales.

El exatacante del Lokomotiv de Moscú, al que el Celta sancionará aplicando "el régimen interno", avanzó que está "en continuo contacto" con el cuerpo técnico dirigido por Óscar García Junyent para seguir el protocolo establecido.

Sanción del Celta a Smolov

Según publica La Gazzetta dello Sport, el motivo del viaje -y de la sanción del Celta- habría sido celebrar el 18 cumpleaños de su prometida María Yumasheva, nieta del expresidente, Boris Yeltsin.

Smolov y su prometida

"Les pido que comprendan mi situación. En cuanto todo empiece a mejorar, estaré encantado de volver a Vigo para seguir jugando con el Celta", señala Smolov, uno de los refuerzos invernales del conjunto gallego.

Smolov, de 30 años, lleva saliendo tiempo con Yumasheva y se comprometieron matrimonialmente cuando ella tenía 17 años y era menor de edad. La polémica y mediática pareja se casará en una isla del Caribe cuando la novia de Smolov fuese mayor de edad.

