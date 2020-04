Peláez, matrona y árbitra de fútbol: "No estábamos equipados para luchar contra el coronavirus"

España está desbordada por los contagios y muertes que día tras día va dejando el coronavirus. Muchos hospitales y UCIS están a rebosar, lo que ha hecho que en varias comunidades se tengan que abrir diferentes espacios como polideportivos o lugares como IFEMA en Madrid para atender a los contagiados de Covid-19.

Tras el parón de La Liga sin fecha aún de cuándo se reiniciará, varias árbitras de la Primera Iberdrola, que también son enfermeras, e incluso colegiados de Segunda División B,han tenido que guardar su indumentaria de arbitraje en el armario para sacar la de enfermera-o y dedicarse a ello casi a tiempo completo.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Elena Peláez, árbitra de la Primera Iberdrola y matrona en el Hospital Río Carrión de Palencia, sobre cómo está viviendo estos momentos tan duros que está atravesando todo el mundo, especialmente España, debido al coronavirus.

¿Cómo estás viviendo el tema del coronavirus?

Es muy complicado todo. La situación es la que es y estamos muy preocupados porque cada día hay más contagios y muertes. En mi disciplina, de momento no hemos tenido casos confirmados de embarazadas, pero algunas llegan con fiebre y tos y uno está alerta. En nuestro hospital a las mujeres embarazadas les ponen mascarillas y pasan el parto con ellas. Si hay alguna sospecha, hay una habitación habilitada para ellas.

Si hay mujeres embarazadas con coronavirus, ¿le puede afectar al hijo?

No hay muchos estudios, pero parece ser que que no se transmite durante el embarazo. Pero cuando nace, ahí está el mayor riesgo.

¿La palabra miedo existe en vuestro vocabulario?

Sí, estamos muy expuestos, tanto en mi caso como el de los enfermeros. Pero también es verdad que siempre se les atiende igual y cuidándoles lo mejor posible.

También existe miedo porque la gente se muera, no salgan las cosas o por contagiarnos. Nadie mejor que los sanitarios que están en primera línea para saber de qué va esto.

¿Has notado ahora más trabajo?

En mi zona del hospital tenemos trabajo, pero por pura casualidad, así que más o menos es lo mismo. Eso sí, al principio se notó menos porque no había tantas urgencias y las mujeres no venían al paritorio por miedo al contagio. Las que venían era porque realmente estaban de parto o porque tenían algo importante o de urgencia.

Si te dicen de ayudar a los enfermos de cara al Covid-19, ¿podrías?

Me gustaría y me encantaría, pero matronas hay pocas. Tengo varias compañeras que han dado positivos y hacemos falta para atender los partos. Además, sacar a las matronas de los paritorios puede ser complicado y arriesgado, ya que si se contagian es un problema. Y compaginar ambas cosas es muy difícil, ya que es un poco kamikaze estar por la mañana con pacientes con coronavirus y por las tardes ser matronas.

¿Es fácil desconectar?

Muy difícil. Llegas a casa y todo es coronavirus. Para los sanitarios es una situación absoluta. Es muy duro todo. Ver tanta gente mal y ver morir a la gente sola.

¿Cómo es ahora el hospital?

La cafetería cerrada, nadie por los pasillos, todos con guantes y mascarillas. El ambiente es muy diferente y está todo desolado.

¿Por qué arbitra y matrona?

Siempre me ha gustado y lo he podido ir compaginándolo. Es complicado, pero con organización todo se puede. Eso sí, sin nada de tiempo libre. Mi amor por el fútbol viene desde pequeña gracias a mi padre. A los 11 años hice cursos de árbitro y a los 12 ya arbitraba.

¿De qué pasta tienen que estar hechos los sanitarios y gente como tú?

Lo más importante es tener vocación y pasión por lo que hace uno. Así a uno se le hace más llevadero. Y transmitir a los pacientes tranquilidad y calma.

¿Son importantes los psicólogos?

En mi hospital no he conocido a ningún compañero que haya tenido que ser tratado, pero creo que es algo importante. Uno piensa que por su profesión tiene que asumir todo fácil, pero no es así. Seguramente a mucha gente le vendría bien uno ahora.

¿Has visto morir gente?

En las prácticas de la carrera sí y como matrona algún bebé que haya nacido muerto.

¿Por qué tantos contagios y muertes en tan poco tiempo?

Nadie se lo esperaba, pero no se han tomado todas las medidas que se deberían. Siempre ha faltado todo tipo de cosas desde los primeros días. Si todo se hubiese previsto mejor, no hubiese habido esa escasez. En nuestro hospital se guardó una planta, luego dos... Palencia fue la provincia con menos casos, pero poco a poco ha habido más y en cualquier momento se saturará y llegará el colapso.

¿España está bien equipada para afrontar esta crisis?

En cuanto a los profesionales tenemos a los mejores, pero sobre los medios e infraestructuras se está viendo que no ya que escasean. Hay enfermeros que se tienen que fabricar sus batas, mascarillas y si tienes material muchas veces es porque la gente está volcada con ellos. A nivel de sistema nos ha sobrepasado ya que no estábamos preparados para el coronavirus.

Que es más difícil, ¿ser matrona o árbitra?

Ambas cosas, pero el de árbitra está peor agradecido.

