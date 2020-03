La irónica reacción de Lucas Pérez a la propuesta de Tebas: "Si quiere jugamos cada 24 horas"

Las competiciones deportivas siguen paralizadas por la crisis sanitaria que está provocando el coronavirus alrededor del mundo. En España, como no podría ser de otra manera, La Liga no ha reanudado su actividad y todavía no se ha establecido la fecha para la vuelta oficial de a competición.

Javier Tebas barajó la posibilidad que, dependiendo del tiempo que se alargue el estado de alarma por coronavirus, una vez se reanude la competición, los partidos ligueros podrían jugarse cada 48 horas. Lucas Pérez, jugador del Deportivo Alavés, ironizó respecto a estar palabreas del presidente de LaLiga en una entrevista en El Partidazo de Cope. "Bueno, lo que podemos hacer es jugar cada 24 horas. No dormimos y ya está", dijo sarcástico.

Pérez está participando estos días en una La Liga de Ibai Llanos, un torneo online del FIFA 20 entre los equipos de primera división a raíz de la expectación que generaron las partidas que disputó días antes con varios futbolistas de primer nivel: Courtois, Reguilón y Borja Iglesias. El pasado viernes, Lucas disputó su primer partido y, reconoce que lo hizo bajo presión. "He tenido mensajes de amigos y familiares que me decían que hoy jugaba el partido más importante de mi carrera", decía el futbolista.

Lucas Pérez jugando al FIFA Instagram (@10lp)

Lucas Pérez vs Carlos Clerc

Pérez se enfrenta este sábado al que el considera "el mejor jugador del torneo", que es Carlos Clerc el jugador del Levante. Confesó que antes de empezar la competición no conocía "el nivel de los rivales" porque no habían "jugado nunca juntos" pero asegura que "Clerc es muy bueno porque parece ser que hace poco ganó un torneo de youtubers. Y si los youtubers en general ya tienen buen nivel...".

"Ni mucho menos estoy queriendo decir que hace trampas" decía entre risas. "A ver, yo tengo cinco dedos en cada mano, él debe tener seis o siete. Es a lo que me refiero", bromeaba Lucas que confiesa que llega al partido con "con humildad e ilusión desde Vitoria". "Me he tomado mi platito de arroz, por la mañana cuando me levante haré unos estiramientos y después una pequeña fiesta y a afrontar el partido", comentaba en tono jocoso.

Acercamiento con la prensa

Este parón liguero está sirviendo para que la relación futbolistas-prensa se destense. Joseba Larrañaga bromeaba con Pérez. "Hablando con la prensa en la previa", le comentaba entre risas. Lucas recogió la broma con un "sí sí, la prensa ante todo. ¿Qué sería de nosotros sin vosotros? Por favor...".

"Tú eres de los que menos nos odias" le espetó el Larrañaga. "No, ni mucho menos porque tengo el placer de conocer a muchos y la verdad es que, no es por hacer la pelota pero son muy buenas personas".

