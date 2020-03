El Leganés confirma un positivo por coronavirus y suspende sus entrenamientos

El Leganés es otro de los equipos de Primera División afectado por el coronavirus. El club pepinero ha emitido este viernes por la mañana un comunicado en el que anunciaba que su director general, Martín Ortega, había dado positivo en el examen que se le ha realizado. Esta noticia llega un día después de la suspensión de La Liga durante al menos las dos próximas jornadas.

"A lo largo de la tarde-noche de ayer el club recibió la información de que el director general Martín Ortega daba positivo en el test de Coronavirus. Por ese motivo las personas que han mantenido un contacto directo con dicha persona han extremado sus medidas de control y se han puesto en cuarentena", reza el comunicado del Leganés.

De momento, el equipo no ha sido puesto en cuarentena pero no se entrenará hasta nuevo aviso: "La primera plantilla y el cuerpo técnico no han mantenido un contacto directo con Martín, pero aún así se han suspendido las actividades comunes y el primer equipo no volverá a entrenar hasta que no tengan confirmación de que ningún jugador ni miembro del staff está contagiado".

Martín Ortega cdleganes.com

"Martín Ortega recibirá esta mañana el alta hospitalaria, se encuentra en buenas condiciones y se irá a su casa para realizar el aislamiento oportuno", finaliza el comunicado.

