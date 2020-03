Casillas habla tras el registro a su domicilio por la investigación de fraude en el fútbol luso

Este martes las miradas se tornaban hacia Portugal donde daba comienzo una investigación por fraude fiscal en el fútbol luso. Los domicilios de presidentes de clubes tan importantes como el Oporto, el Benfica o el Sporting de Portugal eran registrados, así como el de otros nombres importantes como los de Jorge Mendes o Iker Casillas.

El portero español, quien ya ha confirmado que se presenta a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como oposición a Luis Rubiales, ha querido aclarar la situación a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Esta mañana la Fiscalía lusa ha venido a mi domicilio en Oporto, como ha ido a otros 76 domicilios de sociedades deportivas, jugadores y clubes, para pedirme documentación. Me he puesto a su entera disposición. La TRANSPARENCIA es uno de mis principios", ha escrito Iker Casillas en su cuenta personal de Twitter. Tras esto, el equipo de la candidatura del ex del Real Madrid emitió un comunicado oficial:

Incidiendo en el concepto de transparencia, Casillas pide que esta "llegue a todos los rincones del fútbol". "Ese es uno de los principales motivos por los que he decidido presentarme a la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol", añade un Iker que muestra su "plena confianza" en la justicia de Portugal.

Investigación en curso

Según desvelaba este miércoles la revista lusa Sabado, unas revelaciones de Football Leaks son las que han llevado a que se estén investigando a clubes, corporaciones deportivas, administradores, jugadores, entrenadores, directores deportivos, agentes y abogados y se hayan registrado los domicilios de más de 70 personas.

Este delito de fraude, el cual se cifra en "varios millones de euros" se habría encontrado presuntamente en operaciones de derechos de futbolistas y contratos que "se hinchaban" a través de documentos falsificados, a su vez, defraudando el pago de impuestos y a la Seguridad Social.

