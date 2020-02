De Casillas a Xavi: los miembros de la Selección de oro pasan del chándal al traje en diez años

Han pasado más de 3.500 días o, lo que es lo mismo, casi una década desde que España tocó la gloria en Sudáfrica. Casi diez años del momento en el que nuestra Selección de fútbol se convirtió en la mejor del planeta tras conquistar el Mundial. Era un 11 de julio de 2010, Iker Casillas levantaba al cielo el trofeo más prestigioso de este deporte y el combinado nacional lucía por primera vez en su historia una estrella sobre su escudo.

Fueron 23 los héroes a las órdenes de Vicente del Bosque los que dieron a España su primer -y por el momento único- Mundial de su historia. Sus nombres se pueden recitar casi de carrerilla por todo aficionado español, pero el tiempo pasa y aquellos futbolistas van colgando las botas de manera progresiva. De los 23 quedan solo trece en activo, después de que Casillas se uniera a la lista de los retirados esta semana.

Casillas se ha ido sin decir adiós de forma oficial, pero sí implícitamente al presentar su candidatura a la presidencia de la RFEF. Cuelga los guantes que tenía guardados desde el pasado mes de mayo cuando sufrió un infarto de miocardio. No había vuelto a jugar al fútbol de forma profesional y no lo volverá a hacer. Da el paso a los despachos, una decisión no tan habitual para los jugadores de fútbol cuando se retiran.

Iker Casillas anuncia su candidatura a la presidencia de la RFEF

Nadie de la Selección de 2010 se había atrevido a afrontar un reto tan grande como el de Casillas, pero sí ha habido otros que han aceptado cargos retirados de los terrenos de juego aunque relacionados con el fútbol. Es el caso de Álvaro Arbeloa, embajador del Real Madrid, o Joan Capdevila, portavoz del Espanyol. David Villa, que dijo adiós el 1 de enero de 2020, es dueño del Queensboro FC, un equipo de Nueva York que entrará en un futuro en la USL.

Puyol se aleja de los banquillos

Hay otros que todavía no han decidido dar un paso en concreto, como Fernando Torres, otro de los últimos en decir adiós al fútbol, pero que sí tiene claro que quiere volver al Atlético de Madrid cuando se prepare correctamente, ya sea como entrenador o como directivo. Sí tiene decidido cuál será su rol en un futuro Carles Puyol. El que fuera central del Barça, ahora con 41 años, ya ha dejado claro que no será entrenador, pero sí quiere ser algún día director deportivo. Todos los dedos señalan al club de su vida.

Xavi, durante la semifinal de la Copa Copa qatarí REUTERS

Los entrenadores del 2010

La otra corriente es la de los que han decidido quitarse las botas para coger la pizarra. Hay cuatro de aquellos 23 futbolistas de la Selección que ejercen ya como entrenadores. Se trata de Xavi Hernández -en el Al Sadd catarí y al que ofrecieron entrenar al Barça hace unas semanas-, Carlos Marchena -en el Sevilla Atlético-, Xabi Alonso -en el Sanse, filial de la Real- y Víctor Valdés -en verano cogió el Juvenil A del Barça, pero fue despedido-. También tiene el carnet de entrenador Capdevila, aunque por ahora se decanta por su vida en los despachos.

Las incógnitas

¿Por qué camino se decantarán los que todavía siguen en activo? Solo hay seis jugadores que, por ahora, no se han referido con determinación a su futuro una vez se retiren: Raúl Albiol, David Silva, Juan Mata, Pedro Rodríguez, Fernando Llorente y Jesús Navas. Restan siete nombres, de los que solo dos han dicho claramente que no serán entrenadores. Aunque eso nunca se sabe, solo hay que ver a Zinedine Zidane, quien dijo que no se veía en ese rol cuando colgó las botas y acabó ganando tres Champions League seguidas al frente del Real Madrid.

Mickey Mikitani, CEO Rakuten, Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen y Josep María Bartomeu

Piqué y la presidencia del Barcelona

Gerard Piqué, una de las caras del fútbol que mejor se desenvuelve en su faceta empresarial, quiere ser algún día presidente del Barcelona. Nunca lo ha ocultado y no tardará en intentarlo cuando llegue el día de su retirada, el cual apunta que será cuando termine su actual contrato profesional vigente hasta 2022. De momento, entre otros negocios ajenos al fútbol, es el dueño del Andorra FC de Segunda B.

Como Piqué, tampoco se ve como entrenador Javi Martínez. El actual futbolista del Bayern Múnich llegó a declarar que le daría pereza aguantar "a tontos como nosotros" y no irá por ese camino cuando ponga punto y final a su carrera deportiva.

Los próximos entrenadores

A los que les espera, como ya han anunciado, un futuro en los banquillos son a otros cinco. Son Pepe Reina o Cesc Fàbregas, que han sido rotundos en este asunto. También Andrés Iniesta, que ahora que afronta el final de su carrera admitió que le está entrando el gusanillo de entrenar, o Sergio Ramos, que mantiene abierta esta puerta pese a los diversos negocios que maneja. No lo ha dicho Sergio Busquets, pero al del Barça se le cazó en un vídeo hablando cómo será él como entrenador.

Así se presenta el futuro de los integrantes de la Selección que hizo historia en 2010. Nueve que se imaginan o ejercen ya como entrenadores, ocho que lo descartan o por ahora no lo valoran y seis que no se han pronunciado. Lo que está claro es que aquel equipo tenía que seguir ligado al fútbol y también mucho por hacer para este deporte cuando den un paso al lado.