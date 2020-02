Qué es mano y qué no: la polémica "sin regla fija" que pone en pie de guerra a los jugadores de La Liga

Si la última jornada estuvo marcada por algo fue, sin duda, por la polémica generada por las manas. Otra jornada en la que las manos fueron protagonistas tanto en Primera como en Segunda División para mal. Y es que no ha sido en la primera ni será en la última. En esta ocasión, los perjudicados fueron Real Madrid, en la máxima catagoría, y Las Palmas y Huesca, en la División de Plata.

"Ni el Comité de Árbitros sabe cuando tienen que pitar las manos. Es extraño. Ni los jugadores lo sabemos. Solo podemos acatar las decisiones de los árbitros y el VAR y ya está", dijo Dani Carvajal al término del partido que enfrentó al Real Madrid contra el Levante. Los blancos perdieron 1-0 y reclamaron dos manos dentro del área rival que Hernández Hernández no señaló.

La primera, la más clara, es de Campaña, que intercepta el balón con el brazo ocupando un espacio en posición antinatural. La segunda, en la que el jugador parece tener el brazo más pegado al cuerpo, es de Toño, aunque la repetición, como mínimo, deja mucho lugar a dudas. Las palabras de Carvajal tras el partido dan voz a los jugadores, que ven una clara falta de criterio en el sistema de señalar las manos.

Hernández Hernandez lo vuelve a hacer: las dos manos que reclamó el Real Madrid ante el Levante

En Segunda, la polémica que se vivió vino primero por un balón pega en el brazo izquierdo de David, jugador del Alcorcón, ante Las Palmas -mano en posición antinatural y ocupando un espacio que no fue pitada- y luego por otra pelota que golpeó en Josué Sá (del Huesca contra el Rayo), que tiene el balón completamente pegado al cuerpo y que fue señalado como penalti.

En este 2020, al menos, se han pitado mal nueve manos, cinco de ellas en Primera y cuatro en Segunda. Y eso que el CTA se vio obligado la semana pasada a tratar de explicar qué es y qué no es mano. Velasco Carballo trató de aclarar una norma que ha sido modificada de cara a esta temporada, pero que de momento sigue arrojando muchas dudas.

Manos en Segunda División

Cuándo es mano y cuándo no

Se debe pitar mano: si la mano es voluntaria, si la mano está en una posición antinatural y ocupa más espacio que el cuerpo, si la mano o el brazo está a la altura del hombro o por encima y si el atacante que marca gol o inmediatamente genera ocasión de gol -incluso si proviene de rebote-.

No se debe pitar mano: si el balón es jugado y el propio jugador se da con el balón en la mano, si la mano o el brazo está en posición natural y si la mano o el brazo están entre el cuerpo y el punto de apoyo en el terreno de juego.

Se ha abierto debate también en cuanto a la involuntariedad de las manos. Es un aspecto que ha desaparecido del reglamento, pero solo en cuanto a los atacantes. Si el que ataca toca el balón la mano, se sanciona siempre. Nada de involuntarias. Si es el que defiende, y la mano es accidental, no se pita. Eso es lo que, a resumidas cuentas, vino a decir Velasco Carballo el pasado verano con la entrada de la nueva normativa.

Penalti de Lenglet por mano

"No hay una regla fija"

El Comité Técnico de Árbitros rechazó la pasada semana que haya una diferencia de criterio al arbitrar las acciones en las que se aprecian manos, pero admitió que sí la hay en el concepto de si éstas son naturales o antinaturales, "porque no hay una regla fija" al respecto. "Las reglas del juego dicen que si la mano está a la altura del hombro es infracción, que si está pegada no lo es y tampoco si es una posición natural, pero desde los 10 grados hasta los 85 grados ¿cuándo es natural o no?", se preguntó Carballo.

El presidente del CTA anunció que para la próxima temporada habrá cambios: "Para las reglas tiene que generar inmediatamente una ocasión de gol, tiene que ser que recupera la posesión o el control de balón. Es un término que no está exactamente bien redactado y la próxima edición van a quitar esa palabra, no hace falta que sea una mano que recupera el balón sino que es una que tiene un efecto en la jugada. Van a mejorar el texto para que las decisiones sean exactamente iguales", avanzó.

Mientras tanto, las manos, nunca mejor dicho, se están llevando la palma esta temporada a la gran polémica. Ni los árbitros desde pie de campo, ni el VAR desde la sala parecen acertar con rotundidad en esta materia. Mientras tanto, jugadores como Carvajal claman por un criterio más claro que termine con esta polémica. Un asunto caliente que en el CTA han tratado de abordar en más de una ocasión, pero siguen sin conseguirlo. Las manos traen de cabeza a La Liga.

[Más información: Así fueron las jugadas polémicas que decidieron el Real Madrid - Manchester City]