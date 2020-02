Alerta roja para el Atleti de Simeone: se juega la temporada ante un Liverpool que mete miedo

Dos meses de espera, pero ya está aquí. La Champions League vuelve y lo hace con una esperada fase final que culminará el próximo sábado 30 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk (Estambul, Turquía). El vigente campeón quiere revalidar el título, pero para ello debe superar antes en los octavos al Atlético de Madrid.

El primer duelo entre los rojiblancos y el Liverpool se juega en el Wanda Metropolitano este martes 18 de febrero. El gran favorito para pasar a la siguiente ronda es el conjunto inglés, que lidera con puño de hierro la Premier League. 25 puntos de diferencia entre los reds y el Manchester City, por lo que se pueden centrar sin distracciones en la máxima competición continental.

Esta es una eliminatoria extraña. El Atlético fue finalista en las ediciones de 2014 y 2016 -en ambas cayó contra el Real Madrid- y siempre se ha mostrado muy competitivo en Europa. Pero este curso se está tiñendo de sombras para el equipo colchonero, con el futuro de puesto incluso en entredicho.

Simeone, en un partido de la Champions League 2019/2020 en el Wanda Reuters

Desde que dio inicio la 'era Simeone', el equipo madrileño nunca había llegado a una eliminatoria con los pronósticos tan en contra para ellos. Al Wanda llega el actual campeón, que todavía no sabe lo que es perder en la Premier, después de cosechar 25 victorias y un empate, y que acabó líder de su grupo en la Champions tras finalizar con 13 puntos de los 18 posibles.

Para pararlos y romper todo pronóstico, los de 'El Cholo' quieren mantener ese especial idilio que mantiene la máxima competición continental con el Wanda Metropolitano. El Atleti únicamente ha caído en su casa en dos de los 33 partidos que ha jugado como local en la Champions League con el técnico argentino en el banquillo. Un dato que llama a la espera, pero hay más.

El Atlético de Madrid es un equipo imprevisible. Capaz de lo mejor y de lo peor, el conjunto colchonero debe mostrar su mejor versión si quiere llegar vivo a Anfield. Para ello cuenta con un plantel de mucho potencial, desde la portería a la delantera, pero también con las bajas de Joao Félix, Héctor Herrera y Kieran Trippier.

El regreso de Costa

Simeone cuenta con esas tres ausencias para la visita del Liverpool, pero también con el regreso de Diego Costa. El delantero hispano-brasileño se entrena junto al resto de sus compañeros desde hace dos semanas y ya está listo para volver a los terrenos de juego. El futbolista se operó el pasado 21 de noviembre de una hernia discal y por este motivo se ha perdido los últimos 16 partidos de los rojiblancos.

Diego Costa se lamenta por una ocasión fallida Reuters

La duda es si Costa partirá desde el inicio o será ya entrada la segunda parte cuando tenga sus primeros minutos desde su intervención. Simeone no ha dado ninguna pista sobre su once titular, aunque se espera que esté en él un Morata que no ha disputado los últimos tres encuentros. Junto al delantero puede estar Diego Costa en lugar de Ángel Correa o Vitolo.

El que seguro estará en el once elegido por 'El Cholo' es Jan Oblak. Parte de las aspiraciones del Atlético de Madrid pasan por las manos del guardameta esloveno, así como también parecen fijos Koke, Thomas Partey y Saúl Ñíguez. Más dudas presenta la presencia de Marcos Llorente, quien con cada partido que juega va mostrando una mejor versión después de un inicio de temporada complicado.

Un campeón ¿indestructible?

Son muchos los que ven al Liverpool como un equipo imbatible y como el gran favorito para levantar 'La Orejona' es Estambul. Los de Jürgen Klopp van a ritmo de récord y tan solo sabe dejar víctimas allá por donde pasa, tanto en Inglaterra como en el resto del continente.

Un equipo impregnado del carácter de su entrenador y que ni siquiera ha notado las bajas cuando las ha tenido en los últimos meses. Pero al Metropolitano llega con todos disponibles a excepción de Xherdan Shaqiri. Así las cosas, el tridente formado por Firmino, Mané y Salah intentará batir a uno de los porteros más en forma del mundo, sino el número uno, el esloveno Oblak.

Sadio Mané y Mohamed Salah Twitter: (@LFC)

Y no solo ellos. Alisson en portería; Van Dijk, como pilar de la defensa; su capitán Jordan Herdenson; dos laterales que son dos puñales por sus respectivas bandas, Alexander Arnold y Andrew Robertson; Fabinho, Wijnaldum... Imponente plantel el de los reds que tienen como objetivo principal el doblete.

No gana el Liverpool una Premier desde hace 30 años. Esta es la temporada en la que romperán la maldición y a eso quieren sumar una nueva Champions League tras vencer el pasado curso al Tottenham en la final. Para evitar este doblete, el Atlético se presenta ante un nuevo imposible para seguir con la etiqueta del 'equipo más imprevisible del mundo'.

Atlético de Madrid - Liverpool

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic o Giménez, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Thomas, Saúl; Correa o Diego Costa y Morata -posible once inicial-.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané y Firmino -posible once inicial-.

Árbitro: Szymon Marciniak (Colegio polaco).

Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones / EL ESPAÑOL.

Información: Partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League que se disputará en el estadio Wanda Metropolitano (Madrid, España).

