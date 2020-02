Oblak: "El Liverpool es favorito, pero no dejaremos que hagan lo que quieran"

Atlético de Madrid y Liverpool se ven las caras en el Wanda Metropolitano este martes 18 de febrero. El duelo entre rojiblancos y reds llega para dar el pistoletazo de salida a los octavos de final de la Champions League. Un duelo de ida para el que ha comparecido en la previa Jan Oblak.

El portero esloveno es uno de los mejores en su posición, pero enfrente tendrá a otro arquero que es considerado también como un guardameta de élite. Sobre Alisson ha hablado Oblak, así como del potente tridente del Liverpool, formado por Firmino, Mané y Salah.

Alisson Becker

"No tengo dudas de que Alisson es uno de los mejores porteros del mundo. Le respeto mucho, pero vamos a hacer todo para molestarle y superarle".

Dan como favorito al Liverpool...

"Creo que un equipo que en el último año casi no ha perdido es favorito. Pero eso no significa que bajemos los brazos y dejemos que hagan lo que quieran. Queremos hacer el mejor partido de la temporada y llegar bien vivos a la vuelta. Hay que hacerlo lo mejor posible para enfrentarnos a un equipo como el Liverpool".

Oblak, en un partido del Atlético de Madrid Reuters

Objetivo: portería a cero

"Cada partido es importante para acabar con la portería a cero. Y mañana seguro que nos vendría bien para la vuelta. Puede pasar cualquier cosa y hay posibilidad de cualquier resultado. No vale la pena pensar en lo que pueda pasar sino en hacer un partido grande, hacer lo mejor posible y el resultado vendrá".

Mané, Salah y Firmino

"Sí, hemos analizado todo, pero los tres son unos jugadores muy grandes pero no son sólo ellos. Todos los que están en el campo es increíblemente bueno y están en un estado de forma bueno. Me tienen que preocupar todos, no uno solo. Estoy analizando al Liverpool como equipo, no sólo yo sino todo el equipo. Jugamos contra el Liverpool no contra un equipo que tiene tres individualidades buenas. Van a ser peligrosos".

Goles encajados a balón parado

"Las estadísticas no mienten. Estamos pensando eso y hacerlo de la mejor manera posible. Espero que mañana no nos pase eso, que nos pasó en Valencia, de encajar a balón parado. Si todos estamos concentrados podemos hacerlo mejor".

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Atlético de Madrid - Liverpool]