La surrealista historia de Umtiti mientras la Policía registraba su domicilio

Samuel Umtiti no está teniendo su temporada. Las continuas lesiones que ha sufrido en los últimos años con el Barcelona le han ido lastrando y su rendimiento sobre el terreno de juego está más a debate que nunca. Ya no es el Umtiti de hace unas campañas, aunque fuera del campo sigue manteniendo su buen humor. La última anécdota suya que ha salido a la luz no podría ser más surrealista.

El diario AS cuenta que Umtiti se quedó dormido en el sofá de su casa mientras la policía registraba su domicilio. El motivo de la visita policial era realizar tareas de búsqueda de huellas de los asaltantes que irrumpieron en su domicilio a robar el pasado 14 de septiembre.

El caso de robo en la casa de Umtiti ocurrió un sábado, mientras el futbolista presenciaba un partido del Barcelona en la zona VIP del Camp Nou. Umtiti no jugó, puesto que acababa de volver lesionado de la concentración de Francia. Sus compañeros ganaban al Valencia por goleada -el partido acabó 5 a 2-, mientras en su casa de Esplugues de Llobregat unos ladrones desvalijaban su caja fuerte. Umtiti se sumaba a la víctima de la oleada de robos, por la que se han visto afectados otros culés como Piqué, Arthur o Semedo.

Antoine Griezmann y Samuel Umtiti

Los vecinos de Umtiti dieron el aviso cuando encontraron la puerta de la casa abierta. Tras una primera comprobación de los Mossos, estos dieron parte para enviar al equipo científico más adelante en busca de huellas que identificaran a los ladrones. La actitud del central francés no pudo ser más sorprendente.

AS desvela que Umtiti estaba jugando a videojuegos cuando el equipo de investigación llegó y les dio vía libre para realizar su tarea. Pero a los pocos minutos, la policía alucinó al ver que el futbolista se había dormido en el sofá. Tras ello, el equipo policial siguió con su trabajo y al marcharse, el jugador se despertó y les despidió. "Vaya siesta me he echado", fueron sus palabras.

[Más información: "Están celosos de mí": las confesiones privadas de Griezmann, marginado por Messi en el Barça]