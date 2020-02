Lautaro Martínez elige al Barcelona y descarta las ofertas desde Manchester

El Barcelona, visto lo visto, necesita renovarse el próximo verano y ya han sonado grandes nombres que podrían pasar a formar parte de las filas azulgranas de caras al curso que viene. Uno es Neymar Jr. y el otro es Lautaro Martínez. Respecto al delantero argentino hay novedades y es que podría estar un paso más cerca de vestir la camiseta culé, según apunta Daily Star.

Lautaro es una de las joyas más codiciadas del mercado y el Barça no es el único que ha llamado a su puerta. Concretamente, los dos equipos de Manchester, City y United, se han interesado en su fichaje y ya habrían intentado un acercamiento con la estrella del Inter. La respuesta de Lautaro, sin embargo, habría sido negativa en ambos casos.

Las ofertas desde Manchester

El City se ha fijado en Lautaro para que sea el futuro reemplazo del 'Kún' Agüero -cumple 32 años en junio- en su ataque. Por su parte, el United, que busca una urgente reconstrucción, estaría dispuesto a incluir a Paul Pogba en la operación para que Lautaro pase a ser un red devil.

Lautaro Martínez, con el Inter en Champions Reuters

Pero los planes de futuro de Lautaro no pasan por jugar en la Premier League, tal y como afirma el diario inglés. El argentino, que todavía no ha decidido si cambiar de aires o no en verano, prefiere jugar en el Barcelona. Allí compartiría vestuario con su compatriota Leo Messi y llegaría para ser el sucesor de Luis Suárez.

El precio de Lautaro es de 111 millones de euros, cantidad fijada en su cláusula de rescisión. Pero el Inter no está dispuesto a dejar escapar a su gran estrella por un precio más que asequible en el actual mercado y quiere renovar al argentino para que su cláusula aumente. Las conversaciones entre ambas partes ya han comenzado.