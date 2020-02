El Barcelona de Setién traslada su campo de batalla a San Mamés ante un Athletic ilusionado

El Barça traslada su incendio de Barcelona a Bilbao en busca de olvidar el caos deportivo e institucional que se ha vivido en los últimos días. Primero fueron las lesiones y el mercado de fichajes invernal. Quique Setién llegaba a un equipo que acababa de perder a Luis Suárez y al que no llegaría nadie al final de esta ventana de transferencias. La gran ilusión del entrenador era recuperar a Ousmane Dembélé, que recaería y se perderá todo lo que resta de temporada.

En esas, con ese cambio de entrenador mencionado entre el cántabro y Ernesto Valverde y un fondo lleno de otros técnicos con los que también habían hablado, la relación directiva-plantilla no era la mejor hasta el punto de que saltaran chispas por esta razón en un entrenamiento. Éric Abidal cogió el bote de gasolina en la tarde de este martes y roció Can Barça al señalar a los jugadores, que supuestamente no querían trabajar bajo la batuta del antigo entrenador, y al declarar que no habían negociado con Xavi Hernández nada.

Con esta situación vuelve la Copa del Rey y tendrán que visitar un San Mamés con muchas ganas de rugir y amedrentar a este Barça con tantos frentes abiertos. El Athletic sabe que tiene una oportunidad con esta crisis y mira ilusionado unas semifinales que no pisa desde el año 2015 cuando llegó a la final precisamente contra el mismo equipo que tendrá delante este jueves.

El estado de Leo Messi

Si Abidal puso la gasolina, Messi cogió la cerilla y prendió el incendio que ahora se ve en todo lo que rodea al Fútbol Club Barcelona. El argentino salió rápidamente al paso de estas declaraciones en su cuenta de Instagram para pedirle al director deportivo culé responsabilidades por todo lo sucedido hasta ahora y que diera nombres cuando señalaba a los jugadores.

Este miércoles, Quique Setién afrontó una difícil rueda de prensa. Antes también lo hizo con un entrenamiento en el que reunió a la plantilla durante unos minutos para hablar de la situación. El técnico aseguró que están centrados en lo que suceda en San Mamés y que la plantilla sigue con la misma ilusión que tiene él por entrenar a este club.

El entrenador cántabro podrá contar con Gerard Piqué, con el asterisco de que supere el proceso febril que le ha impedido entrenarse con el resto de sus compañeros en la previa. También ha entrado en la convocatoria Arturo Vidal que se perdió el último duelo liguero con problemas físicos. Lo que es seguro es su tridente ofensivo con Messi, Antoine Griezmann y un Ansu Fati enchufado tras su doblete en el último encuentro.

Con San Mamés de su lado

Si nos quedamos solo con lo deportivo, este encuentro no llega en el mejor momento para el Athletic. Ha pasado las dos últimas eliminatorias coperas en la tanda de penaltis y ante equipos de LaLiga Smartbank y en Liga viene de caer en el mismo escenario de este jueves ante un Getafe que no le dio ni la más mínima opción.

El desgaste en este pasado mes de enero ha sido bastante serio debido a que Gaizka Garitano no ha renunciado a sus titulares ni para las primeras rondas coperas. Producto de esto el técnico vasco está pendiente del estado físico de Yuri Berchiche y Ander Capa, sus laterales más utilizados. Ambos son muy importantes en el más que previsible esquema de tres centrales que utilizará en San Mamés.

Donde no tendrá dudas será en el ataque. Iker Muniaín, Raúl García e Iñaki Williams serán la punta de lanza del conjunto que jugará de local. El delantero centro, en el centro de la polémica desde la visita a Cornellá-El Prat donde fue víctima de insultos racistas, quiere redimirse de su pobre actuación liguera con goles. En cualquier caso, en el banquillo espera Aritz Aduriz, el mismo que sentenció en el partido que marcó el inicio de LaLiga Santander 2019/2020 con una espectacular volea.

Athletic - Barça

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Iker Muniain, Raúl García y Williams.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arturo Vidal; Messi, Ansu Fati y Griezmann.



Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano) .



VAR: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas)



Estadio: San Mamés.



Horario: 21.00 - Cuatro y DAZN

