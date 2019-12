Hat-trick de Messi para celebrar su Balón de Oro en la manita del Barça al Mallorca

Festín del Barcelona en el Camp Nou. Cinco golazos de los azulgranas cerraron un gran día de celebración en el seudo azulgrana. Griezmann fue el encargado de abrir el marcador para los suyos y Lionel Messi se lució con un hat-trick en la presentación de su sexto Balón de Oro. Luis Suárez realizó una barbaridad para hacer el cuarto tanto de espuela. [Narración y estadísticas: Barcelona 5-2 Mallorca]

El encuentro tenía un tinte especial. El argentino saltó al césped junto a sus tres hijos para enseñar a los azulgranas el premio ganado el pasado lunes. Tras el acto, echó a rodar el balón que no tardó en pertenecer al equipo local. El Barcelona se apoderó de la posesión y superó con facilidad la presión del Mallorca.

Poco tardaron en conseguir el premio. Ter Stegen fue el más listo de la clase y puso un balón perfecto a Griezmann. El francés echó a correr hacia la portería rival y tras zajarse de dos defensas, encaró a Reina. El delantero definió a la perfección para hacer el primer gol del encuentro con el guardameta como asistente.

Barcelona - Mallorca EFE

Poco tardaron los locales en ampliar la ventaja por medio de Lionel Messi. El delantero no pudo tener escenario para marcar un auténtico golazo. Recibió el balón cerca del pico derecho del área y puso el balón en la escuadra contraria para hacer el segundo del partido. El Barcelona se gustaba y así lo mostraba en el área del Mallorca. El asedio azulgrana prometía mucho peligro para Reina, el mejor del conjunto balear.

Un gol de Budimir recortaba las distancias y hacía creer el Mallorca. Un pensamiento muy lejos de la realidad. El Barça continuó con la fiesta y fue Messi el encargado de hacer el tercero tras un golazo desde la frontal. Tres minutos después, Luis Suárez hacía olvidar el tanto del argentino con una genialidad que dejaba a todos con la boca abierta.

El uruguayo remató de tacón de espaldas a la portería. Una barbaridad a la alcance de muy pocos para irse al descanso con una goleada sobre el Mallorca. El delantero finalizó una gran jugada de los azulgranas con numerosas combinaciones que llegó a recordar a aquel Barcelona dirigido Pep Guardiola.

El Barça no se conformó

El conjunto local no se conformó con este resultado y, tras el descanso, siguió intentándolo ante un Mallorca que veía cada vez más lejana la posibilidad de puntuar con el paso de los minutos. Los azulgranas situaban su línea de defensa en campo rival, un claro ejemplo de sus intenciones.

El ritmo del partido no descendía y el Barcelona continuaba volcado en el ataque. No obstante, los baleares no se rendían a pesar del gran dominio azulgrana. Kubo demostró una gran personalidad con toques de calidad y desparpajo de cara a portería. Budimir sacó beneficio de una mala salida del guardameta alemán y anotó el segundo tanto para los suyos. Error grave de Ter Stegen que le costaba un gol al Barça.

El partido se igualaba en cuanto al juego pero el panorama continuaba siendo gris para el Mallorca. Luis Suárez era el principal creador del peligro en la portería de Reina que el guardameta defendía con uñas. Sin embargo, fue Messi quién cerró la goleada con su tercer gol ante los mallorquines. El argentino conseguía su hat-trick en día de su presentación del Balón de Oro. El partido soñado para poner la 'guinda' al pastel.