¿Por qué José Mourinho vivió en un hotel cuando entrenó al Manchester?

La vuelta de José Mourinho a la Premier League sigue trascendiendo rueda de prensa. Esta semana regresa, además, a la que fue su última casa en Inglaterra. 'Casa', entre comillas, porque el portugués vivió en esa etapa en un hotel de Manchester mientras entrenaba al United.

En la rueda de prensa previa a este encuentro ha explicado las razones por las que decidió no vivir en una casa. "¿Te parece extraño? ¿Sabes cómo habría sido infeliz?, si hubiera estado solo en una casa lo habría sido", confesaba el técnico portugués. "Tenía que limpiar y no quería, tenía que planchar y no sé cómo, si hubiera tenido que cocinar hubiera hecho solo huevos fritos y salchichas porque es lo único que sé hacer", continuó explicando.

"Vivía en un apartamento increíble, no era una habitación. Fue mío todo el tiempo, tenía mi televisión, mis libros, mi ordenador", contaba el entrenador portugués con nostalgia. Y es que para él lo mejor era que "era un piso, pero con un 'Tráeme un café con leche, por favor' o 'No quiero bajar a cenar, tráeme la cena'".

