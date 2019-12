La Supercopa en Arabia Saudí y las incongruencias de Rubiales: "¿Por qué las mujeres sí y los LGTBI no?"

El pasado 11 de noviembre, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que la Supercopa de España -del 8 al 12 de enero con FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia- se iba a celebrar en Arabia Saudí durante los próximos tres años. Así fue el acuerdo al que llegó la RFEF, percibiendo además 40 millones de euros por cada una de las ediciones. Eso sí, a día de hoy no se sabe que cadena de televisión retransmitirá el torneo ya que RTVE, Mediaset y Atresmedia no pujarán por ello.

El organismo presidido por Luis Rubiales también anunció que las mujeres podrán acceder con normalidad al estadio King Abdullah Sports City, con capacidad para 62.000 espectadores, sin restricciones, como sí ha ocurrido en el país en otros grandes eventos futbolísticos que ha organizado.

La UEFA ya recomendó a 55 federaciones y clubes europeos no disputar partidos en aquellos lugares donde la figura de la mujer se viera discriminada, pero la RFEF justificó su propuesta en que "el fútbol se puede utilizar como herramienta de cambio" y que "podían haberlo hecho en otro país y darle la espalda a las mujeres y hombres que viven allí, o participar activamente para hacer ver que una sociedad puede transformarse".

A pesar de la explicación de Luis Rubiales, agrupaciones como la asociación Deporte y Diversidad (DyD) han rechazado este acuerdo debido a que el colectivo LGTBI+ es condenado a muerte en este país solo por ser cómo son.

Este domingo, La Peña Valencianista LGTBI+, la única agrupación de este colectivo en España en cuanto al fútbol se refiere, hizo pública su disconformidad, a través de un comunicado, con el hecho de que la Supercopa de España se disputase en Arabia Saudí e instaron a la RFEF "a que recapacite y si no quiere volver al formato antiguo o no quiere que se dispute en España, por lo menos que se realice en un país que defienda los derechos humanos".

"A las personas que pertenecemos al colectivo LGTBI+ se nos hace imposible viajar a este país" debido a que "la agencia del estado saudí anunció que el feminismo, ateísmo y la homosexualidad pueden castigarse con prisión y flagelación. Allí no tenemos ningún tipo de derechos", rezaba parte del comunicado.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Juan Campillos, vicepresidente de la peña, sobre la decisión de la RFEF y del comunicado que emitieron, del cual muchos medios de comunicación se hicieron eco.

¿Por qué decidís hacer un comunicado? ¿Qué pedís y solicitáis?

Hacer el comunicado no se nos ocurre directamente a nosotros. Estando en una cena con otras peñas valencianistas, nos comentan que qué nos parecía que se hiciese en Arabia Saudí y que por qué no dijimos nada. Y tenía toda la razón y más sabiendo que nosotros somos un colectivo LGTBI+ y que en Arabia Saudí no se respetan los derechos ni de las mujeres ni los nuestros.

Nosotros pedimos que se celebre en otro sitio y si Rubiales no quiere en España por un tema económico, que se haga en otro país que respete los derechos humanos. De momento, y dudo que lo hagan, la RFEF no nos ha contestado a nuestro comunicado.

¿Contáis con apoyos?

Sí, con el de la asociación de la agrupación de peñas valencianistas.

¿Hasta dónde vais a llegar?

Queremos dejar clara nuestra postura y ojalá consigamos algo. Queremos alzar una voz valencianista y hacer saber que estamos en contra. El tema LGTBI en el fútbol español está en pañales y muy mal. Somos la única peña en Primera División declarada así.

¿Vais a conseguir lo que queréis?

Sinceramente no, es una utopía. El día que se acerque el evento, volveremos a sacar otro sobre todo ello. Nadie de nosotros viajará y conozco gente, que no es de nuestro colectivo, que tampoco lo hará. Gastarte dinero en ir hasta ahí es como apoyar la decisión de Rubiales. De Valencia creo que va a ir muy poca gente. Y sobre el torneo, está ya todo preparado para que la final sea Barcelona - Real Madrid -existen también las bolas calientes-.

¿Por qué la Supercopa de España se celebra en Arabia Saudí?

Todos lo tenemos claro. Es un tema solo de dinero, económico, no existe otra razón. Ha ido a pujar al mejor postor y fue Arabia Saudí quien ganó porque los petrodólares dan mucho dinero. A la RFEF no le importa para nada la afición de los cuatro equipos.

¿Qué te parece que hayan dicho desde la RFEF que van a poder entrar mujeres?

Permitir un día entrar en un campo con los hombres es ridículo. ¿Por qué solo en un partido? ¿Con eso qué vas a conseguir? La Supercopa es durante cuatro días, ¿y el resto de años? Y lo más indignante, mirando hacia nuestro colectivo, es que se habla de la discriminación hacia los mujeres y que entrarán -cosa que nos parece perfecto-, pero hacia el colectivo LGTBI, la RFEF no ha dicho nada ni ha sacado ningún comunicado ni se nos nombra.

¿Por qué las mujeres sí y el colectivo LGTBI, no? A la Federación parece que le importa muy poco que se nos maltrate, encarcele y nos maten. Lo que nos duele es que se nos ignora y es un paso atrás en nuestros derechos. Es muy injusto todo.

La homosexualidad en Arabia Saudí no existe. Si te declaras LGTBI, directamente eres encarcelado y ejecutado. La agencia del Estado saudí anunció que el feminismo, ateísmo y la homosexualidad pueden castigarse con prisión y flagelación. Si yo quisiese ir, no puedo ir también por un tema económico, y fuese con mi pareja y le diese un beso, llegaría incluso la gente a poder tirarme piedras y no les pasaría nada. ¿Cómo voy a viajar? Tendría miedo, que ocultarme y volver a entrar en el armario.

Es un paso atrás en la igualdad, en toda la lucha, en los derechos. ¿Por qué tengo que esconderme y ocultar lo que soy? Si ya es difícil en España, imagínate en Arabia Saudí.

¿Por qué no se ha opuesto ningún equipo o jugador?

No lo sé. Solo el Valencia se opuso por haberle cambiado la competición, siendo ahora de cuatro y no de dos, y por el reparto económico. Pero en el tema de Arabia Saudí y de derechos humanos, no. Y me parece verdaderamente fatal. Deberían hacerlo.

¿Habéis hablado con el Valencia CF sobre ello?

No, aunque ellos están al corriente de nuestro comunicado.

¿Entrarán las mujeres de verdad?

Sí. Harán fotos y lo sacaran todo en la TV para que lo vean, pero por un tema publicitario. Luego el partido se acaba, la vida sigue y todo volverá a ser como siempre. Esperemos que las mujeres que entren en los estadios no tengan represalias por hacerlo, aunque no me extrañaría nada.

En el año 2005 el gobierno de Arabia Saudí arrestó a 92 hombres por homosexualidad y se desconoce lo qué sucedió con ellos, ¿qué piensas de ello?

El mundo entero sabe lo que sucede en Arabia Saudí. Y sabiendo todo esto, es indignante que se lleve ahí la Supercopa.

¿Qué opinas tú de Rubiales?

No hablo por el nombre de la peña, solo por el mío. Cuando se presentó, le veía capacitado para todo y confiaba en él. Pero luego, no, me ha decepcionado. Ha tenido conflictos con todo el mundo: LaLiga, con jugadores, entrenadores, con el fútbol femenino, el sala...

