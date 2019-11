El Barça busca la clasificación ante el Dortmund más 'loco' en Champions

Preparar un encuentro ante equipos que destacan por ser imprevisibles no es una tarea fácil. Las atrevidas apuestas de entrenadores que buscan innovar con presiones muy intensas, defensas más adelantadas y, sobre todo, mucha explosividad en ataque. Algo así le espera a Ernesto Valverde y al Barça en la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League ante el Borussia Dortmund.

El conjunto culé tiene en su mano conseguir la clasificación y certificar el primer puesto ante el equipo alemán, segundo clasificado del grupo F. Pero no se presume un partido sencillo después de que en el primer encuentro de esta edición de la Champions que disputaron ambos en el Westfalenstadion de Dortmund acabó sorprendentemente en empate a 0.

Además lo hace en una semana trascendental. Primero, porque un mal resultado este miércoles supondría complicarse la clasificación y, segundo, porque este próximo domingo visitan el Metropolitano ante un Atleti herido después del empate en Granada.

La plantilla del Barça celebra la victoria en Leganés EFE

Y no será el rival más fácil para llegar a esta circunstancia. El Borussia de Lucien Favre ha demostrado ser un equipo capaz de remontar al Inter de Antonio Conte con un 0-2 en contra y de ponerse 0-3 contra el colista de la Bundesliga y terminar empatando a tres. La juventud de la plantilla y el potencial encomendado en las figuras de Achraf Hakimi y Jadon Sancho supondrán una amenaza para los intereses blaugranas.

Una defensa de circunstancias

No tendrá un papel fácil Ernesto Valverde en el Camp Nou este miércoles teniendo en cuenta las bajas que tiene. El entrenador culé no podrá contar con Nélson Semedo, Jordi Alba ni Gerard Piqué, tres de los cuatro habituales en la zaga blaugrana. Se prevé una defensa con Sergi Roberto, Clement Lenglet, Samuel Umtiti y Junior Firpo, una linea de cuatro inédita.

También está en el aire quién acompañará en el centro del campo a Frenkie de Jong y a Sergi Busquets. Arturo Vidal viene de salvar al equipo en Leganés al hacer el segundo gol que confirmaba la remontada del Barça y que el equipo seguiría siendo líder en Liga. La opción que partía a principio de temporada con más posibilidades era la de Arthur Melo, pero parece que el chileno ha ido ganándose la confianza del Valverde hasta el punto de estar por delante de él en algunos encuentros.

Gerard Piqué será baja ante el Dortmund EFE

La duda también se traslada al frente de ataque. Un Antoine Griezmann que declaraba recientemente no haber entendido los movimientos de Leo Messi y Luis Suárez aún no tiene segura su presencia en el once después de jugar en Leganés. Pero también fue titular Ousmane Dembélé así que esa no será una gran pista. Quizá el hecho de que el Barça se juegue lo que se juega suponga que el excolchonero sea titular en el Camp Nou.

Achraf desencadenado

Si habrá un foco del estadio blaugrana puesto sobre un jugador, será sobre Achraf Hakimi. El marroquí está ante su gran cita en el feudo culé donde podría confirmar el gran nivel de temporada que está desarrollando. El jugador cedido por el Real Madrid está siendo el más destacado esta temporada y ha firmado cuatro goles en lo que va de Champions, es el máximo goleador del equipo en la competición.

Achraf, en un partido del Borussia Dortmund en la Champions League EFE

También tendrá un foco encima Jadon Sancho. La joven perla inglesa está en la agenda de todos los grandes clubes y una gran actuación en el Camp Nou implica una subida potencial tanto de interés como en su precio. En cualquier caso está destinado a ser el líder de un equipo en el que Marco Reus y Mario Götze siguen siendo los mejores a pesar del paso de los años.

Además, cabe destacar la baja de Paco Alcácer le impedirá reencontrarse con el que fue su estadio. Se une a las de Bruun Larsen, que no ha viajado con problemas gastro-intestinales, y Thomas Delaney.

Favre acumula dos malos resultados en la competición nacional. Porque antes del citado empate contra el colista, encajó un 4-0 frente al Bayern. Aunque fue ratificado por el director administrativo del club, Hans Watzke, hay cierta necesidad de puntuar en su visita a Barcelona. Además, el hecho de que en Dortmund estuvieron a un penalti no errado de ganarles, anima al equipo en el pensamiento de que es posible salir victoriosos.

Barcelona - Borussia Dortmund

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Junior; Busquets, De Jong, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

Dortmund: Bürki; Achraf, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Weigl; Sancho, Reus, T.Hazard; y Götze.

Árbitro: Clément Turpin (Francés).

Hora: 21:00 - Movistar Liga de Campeones.

Información: Partido correspondiente a la Jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League que se disputará en el Camp Nou (Barcelona, España).

