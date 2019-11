Mourinho: "Prometo pasión por el Tottenham y por mi trabajo"

José Mourinho ya tiene trabajo. Después de numerosos rumores en el último año, el entrenador portugués regresa a los banquillos de la mano del Tottenham. El luso conoce muy bien la Premier League de sus dos etapas en el Chelsea y su periplo en el Manchester United. The Special One llega a los spurs para tomar las riendas del equipo después de la destitución de Mauricio Pochettino.

El ex del Real Madrid ha hablado para la web oficial del Tottenham tras la confirmación de su fichaje. "No podría estar más feliz, y si no estuviera tan feliz como estoy ahora no estaría aquí. Puedo prometer pasión: pasión por mi trabajo pero también pasión por mi club", ha asegurado Mourinho.

El portugués ha señalado que "es un privilegio cuando un entrenador llega a un club y siente felicidad con relación a la plantilla que va a tener". "Estas no son palabras de circunstancia, no son palabras que digo por ser el entrenador del Tottenham. Estas son palabras que he dicho y repetido en los últimos tres, cuatro o cinco años, hasta como rival", ha añadido el técnico luso.

José Mourinho, en un entrenamiento del Tottenham tottenhamhotspur.com

"En la Premier League, el Tottenham no está en la posición que le pertenece, pero hay que ir partido a partido. Queremos ganar el próximo partido, y el siguiente, y el siguiente...y es así hasta el último. Al final de la temporada, veremos donde estaremos pero yo sé que estaremos en una posición diferente a la que estamos ahora", ha apuntado sobre su primer objetivo.

Proyecto ilusionante

José Mourinho también es ha mostrado muy contento por el plantel con el que cuenta en el conjunto londinense: "No hay un entrenador en el mundo al que no le gustaría tener a estos jóvenes y ayudarles a mejorar. El problema es que a veces llegas a clubes en los que el trabajo que se hace en la cantera no es lo suficientemente bueno, pero aquí yo veo la historia del club y la cantera siempre ha dado talentos para el primer equipo"

Estadio

Sobre el Tottenham Hotspur Stadium solo ha tenido buenas palabras: "Cuando dices que el nuevo estadio es un estadio bonito estás siendo demasiado humilde. Tienes que decir que es el mejor estadio del mundo. La ciudad deportiva no es peor que ninguna, solo puede ser comparada con algunos campos de entrenamiento en Estados Unidos. No puedes compararla con ninguna ciudad deportiva en Europa, y yo estuve en la mayoría de ellas. Las condiciones de trabajo son increíbles".

