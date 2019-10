Piqué: "Neymar tiene la puerta abierta en el Barça"

El futbolista del Barcelona visitó el programa de El Larguero de la Cadena SER para hablar de su nuevo formato de la Copa Davis, la actualidad del club catalán y varias anécdotas con el Real Madrid. El central quiso especificar el formato del nuevo torneo creado e informar sobre cómo se desarrollará.

Para empezar, Piqué habló sobre lo corto que será el torneo, pensando en la adaptación de los tenistas a este tipo de competiciones. "Es un plan a largo plazo. Es un Mundial de tenis y a medida que pasen los años, la idea es ir a una competición de dos semanas. En principio es algo sencillo, que a los jugadores les entre bien y poco a poco ir alargando", aclaró el futbolista.

La competición se celebrará en Madrid, la cual será sede durante los próximos dos años: "Dos años en Madrid y está la opción de uno o dos años más. Nosotros pensamos que el Mundial de tenis se tiene que ir moviendo y que todas las aficiones deban disfrutar del tenis, no solo en Europa sino en todos los continentes".

La transformación de la Davis, de un torneo a un gran evento global. Piqué ha llegado para cambiar las cosas. "Queremos hacer un evento único que no queremos que sea solo para aficionados del tenis, sino que sea un evento global. Desde el primer momento que pongas artistas, lo transformas", informó el jugador blaugrana.

Amigos en el Madrid

Ya en el fútbol, Piqué habló sobre la rivalidad entre los dos clubes y lo que ha suscitado fuera de los terrenos de juego: "La rivalidad entre Barça y Madrid yo a veces la he llevado al límite. En el momento que me quito la ropa de mi trabajo que es jugar a fútbol y paso a ser una persona de la calle. Yo entiendo distinto el fútbol, yo tengo amigos en el Madrid."

El jugador catalán tiene relación con varios jugadores de la plantilla, quienes, sobre todo, han compartido combinado nacional con él: "Con Nacho, con Lucas Vázquez, con Sergio me llevo muy bien. Con Morata cuando estaba en el Madrid".

Nuevos proyectos, ¿en fútbol?

Piqué ha comenzado en el mundo empresarial a lo grande. Ahora en el tenis, pero es más que probable su paso al fútbol: "Después de esto no nos vamos a parar, hay más proyectos que tienen buena pinta. En fútbol también, pero están en fase embrionaria. Hemos ayudado a que los saudíes hablaran con la RFEF para la Supercopa de España".

¿Presidente del Barça?

Una de las preguntas que se hace la afición culé es si Piqué se encargará del club cuando se retire. El jugador ha querido ser totalmente sincero: "A corto plazo no, estoy con la empresa Cosmos y me llena muchísimo. Visto lo visto, no me quiero meter en esto ahora. Siempre he tenido esas ganas de algún día serlo. Nunca me he visto de entrenador y sí que lo he pensado".

No se tenía que aplazar El Clásico

Piqué tiene clara su opinión sobre El Clásico, él piensa que no debería haberse aplazado el partido: "Mi opinión es que no hacía falta, yo desde que tengo sentido común, en España nunca ha habido violencia, somos personas cívicas. Se jugaron varios partidos y no sucedió nada. ¿Por qué no va a suceder el 18 de diciembre lo que tendría que haber ocurrido?".

Piqué y Unal pugnan por un balón EFE

El problema es que, en palabras de Piqué, se magnificó un problema que no debería llegar al plano deportivo: "Yo creo que fue magnificar un problema que no había problema. Esto es como todo, fue Javier (Tebas) quien lo propuso y al final se desencadenó en algo que no es la mejor decisión para La Liga y los clubes."

Relación Messi-Griezmann

Uno de los temas candentes en el Barcelona ha sido la relación entre Messi y Griezmann, quienes parece que no congeniaron desde la llegada del francés al Camp Nou. Piqué ha querido romper una lanza a favor de los dos y una relación más que dudosa: "Que no se lleve con Griezmann como con Luis no significa que se lleven mal. Es una relación nueva y se van conociendo".

¿Neymar en el Barça?

Después de reírse, Piqué responde a la última pregunta del programa. Neymar, quien ha sido vinculado con el Barcelona este verano y la posibilidad de que recale en el club blaugrana. El central catalán ha sido contundente: "En el fútbol puede pasar de todo y la puerta la tiene abierta".

