Arturo Vidal raja del Barcelona: carga por su situación y contra el actual estilo del equipo

Arturo Vidal no está atravesando por un buen momento en el Barcelona. El jugador chileno concedió una entrevista a el El Mercurio, donde repasó la actualidad azulgrana y su situación en la plantilla culé.

Vidal recaló en el Barcelona el 3 de agosto de 2018 tras ser fichado del Bayern Múnich de cara a las próximas tres temporadas. La pasada temporada jugó un total de 53 partidos entre todas las competiciones, la mayoría de ellos partiendo desde el banquillo.

En la presente campaña ha jugado ocho partidos y en solo uno de ellos ha sido titular. Fue el pasado 6 de octubre ante el Sevilla donde llegó a marcar un gol. "No estoy contento, no estoy feliz, pero trato de dar vuelta a esto y ganarme un puesto de titular. En toda mi carrera he sido titular, esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo, sé que va a llegar", dijo.

A pesar de que el Barcelona es líder de Primera División y de su grupo de Champions League, Arturo Vidal no está contento con el juego de su equipo: "No se está jugando tan bien como todo el mundo espera. Contra el Slavia Praga fue un partido complicado, por ejemplo. En LaLiga nos ha costado mucho más, los rivales nos hacen más daño".

"El Barcelona es el mejor equipo del mundo y cuando te hacen goles partido tras partido, la gente empieza a hablar y los propios futbolistas se sienten extraños porque están acostumbrados a ganar", expresó.

