Simeone, sobre las críticas: "Somos afortunados de tener a la mejor afición"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó este viernes que Koke Resurrección "quiere hacer más de lo que tiene que hacer" en el campo y recalcó que "cuando las cuatro patas están fuertes (afición, dirigentes, futbolistas y entrenador)" le fue "mejor que peor" al equipo.



Así se expresó el técnico en la rueda de prensa posterior al último entrenamiento previo al partido contra el Athletic Club en el estadio Wanda Metropolitano, en la que señaló que su conjunto, que sólo ha ganado uno de sus últimos seis encuentros de la Liga, necesita ser "más práctico, no tener más creatividad", en su juego.



"Desde lo futbolístico, Koke ocupa demasiados lugares y a veces hablando con él le comentaba que hay que centrarse por ahí más en lo que tiene que hacer. Como él quiere solucionar muchas veces situaciones que ve que en otros sectores del campo no son solucionables, la información y la capacidad táctica que tiene le generan hacer más de lo que tiene que hacer", valoró del capitán.

Diego Costa y Renan Lodi durante el entrenamiento EFE

La mejor afición

"Creo que la gente es espontánea y transmite lo que ve, siente y, acostumbrada a un tipo de situación, siempre quiere superarla. Por eso mismo, somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para mejorar algunos silbidos o alguna crispación que puede haber, invitando a que estemos todos juntos, porque esto es de todos. Afición, dirigentes, futbolistas y entrenador. Cuando las cuatro patas están fuertes, siempre nos fue mejor que peor", expuso.



"Somos afortunados de tener la mejor afición de España. Los últimos tres partidos han ido 180.000 personas al estadio, algún día más contentos, algún día menos contentos. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para que alguna situación mejore en cuanto a la respuesta que tenemos que dar en el campo", añadió Simeone.

Koke, durante el entrenamiento EFE

Problema con el gol

"Necesitamos ser más prácticos, no tener más creatividad", avisó en cuanto al juego actual de su equipo: "Cuando uno sabe a lo que juega y es práctico con las virtudes que tienen los futbolistas y tiene el equipo y se encamina en la búsqueda de lo que propone está más cerca. No creo que la creatividad solamente sea un factor que te mejore. La creatividad es buena, pero la practicidad es mejor".



El equipo está, según él, "buscando mejorar sus fortalezas". "Y a partir de eso, todo lo otro va a aparecer mientras sigamos buscando de qué manera resolver los metros finales, que a todos los equipos les cuesta más", dijo Simeone, que avisó también sobre el ataque: "El gol no lo tienen que hacer solo Diego Costa y Morata".



Enfrente estará el Athletic Club y Raúl García, al que dirigió en el Atlético. "Un chico muy entregado, en todo el tiempo en el Atlético de Madrid se dejó el alma en cada partido y ha dado lo mejor de sí. Ha tenido su recompensa, le ha tocado ganar y competir muy bien con nosotros. En Bilbao lo está haciendo de una manera fantástica y es muy importante para su equipo", valoró.

