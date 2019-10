Koke, sobre los pitos: "Me siento fuerte, el equipo y el Cholo confían en mí"

Koke acudió este jueves a un acto inaugural de un monumento en homenaje al Atlético-Aviación. El jugador del Atlético habló sobre la actualidad del club, la importancia de la confianza de la directiva en él y la división de opiniones en la afición del Wanda Metropolitano con su juego.

Para empezar, comenzó hablando sobre cómo se siente tras los pitos escuchados en su propio estadio, algo novedoso para él y que parece que no llegarían. "Estoy tranquilo, quiero seguir trabajando, esto acaba de comenzar, estoy fuerte y quiero ayudar al equipo. ¿Si me afectan? Voy a seguir trabajando como siempre he hecho, con normalidad y hay que seguir", declaraba el jugador del Atlético de Madrid.

Apoyo total del club

Él agradece que el club siga apostando por él todos estos años y se siente respaldado por el entrenador, sabe que este es su sitio: "Hay mucha gente que me apoya y aunque hay gente que no está de acuerdo en como estoy jugando tengo total confianza en mí mismo, el club tiene confianza en mí, el entrenador también y mucha gente también. Voy a seguir trabajando como he hecho hasta el día de hoy".

Otro de los puntos clave es el apoyo de sus compañeros, quienes confían plenamente en él como capitán del equipo. "Sí, esto es un equipo. Siempre hemos trabajado y cuando alguien no está en su mejor momento nos apoyamos entre todos, somos una familia y siempre lo hemos hecho así los atléticos, nos apoyamos entre todos y es lo que debemos hacer", declaraba el centrocampista colchonero.

Ramos y Koke. EFE

Koke sigue trabajando

Según parece indicar el descontento de la afición, el juego de Koke ha bajado de nivel con el paso de los años. Por ello, los pitos de la hinchada no han influido en la ética de trabajo del jugador: "Es su pensamiento. Yo trabajo para intentar ayudar al equipo a ganar los partidos".

La división de la afición parece no preocupar al jugador, que sigue pensando que la hinchada les apoya de manera incondicional:"Yo vi a los aficionados atléticos cantar todo el partido y apoyarnos, que al final es lo más importante y es lo que nos ayuda a nosotros especialmente en los partidos de casa para sacarlos adelante".

Koke y Correa, durante el derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid Reuters

Paciencia a la afición

Sobre las palabras de Simeone, quien pidió paciencia a la afición por la transición del equipo a un nuevo grupo de jugadores, Koke quiso respaldar la opinión del entrenador. "Siempre hemos dicho desde principio de temporada que el verano fue muy bueno, con muchas expectativas, pero tenemos un equipo prácticamente nuevo, con muchas caras nuevas y tenemos que adaptarnos entre todos", declaraba el capitán colchonero.

El jugador repasaba la actualidad del equipo, afirmando que la situación no es alarmante en ninguna competición: "Nos encontramos a tres puntos del líder en Liga, en Champions estamos a un pasito de avanzar a octavos y la gente quiere que estemos siempre arriba y juguemos muy bien, es la realidad, pero nosotros no nos salimos de nuestra idea de trabajar e ir día a día jugando cada partido".

