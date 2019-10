El día que Lago aseguró que su mujer le tiene "cogido por los cojones"

El partido entre el Mallorca y el Real Madrid tiene un nombre propio: Lago Junior. El jugador de Costa de Marfil dio la victoria en Son Moix a los bermellones. El jugador anotó en el minuto 7 tras encarar a Odriozola al borde del área y superar al Thibaut Courtois.

El héroe de Son Moix llegó a España en el año 2009. Fichó por el Numancia y militó en el equipo soriano hasta el 2013. Su trayectoria continuó en el Eibar, ya que fue cedido la temporada 2010/2011. Las dos siguientes campañas, hasta 2015, se enfundó la elástica del Tarragona y la temporada posterior, militó en las filas del Mirandés hasta que en año 2016, llegó a Palma de Mallorca.

Pasó tiempos difíciles en la lucha del ascenso a Pimera División de los baleares, pero finalmente esta campaña 2018/2019, han encontrado su hueco en la máxima categoría. Cuando los de Vicente Moreno se ganaron a pulso su vuelta y el jugador lo celebró a lo grande.

La broma más viral

No es la primera vez que todos los focos se posan sobre él. Antes de que el Mallorca lograse el sueño del ascenso, el futbolista dejó unas llamativas declaraciones en El Partidazo de la Cadena COPE.

Junior comentó entonces cómo celebraría el ascenso con el equipo bermellón. "Lo voy a celebrar con los compañeros y con la mujer, que me tiene cogido por los cojones. Va conmigo a todos los lados donde voy. Me hace un marcaje a lo Sergio Ramos, no deja ni un centímetro", comentó divertido sobre su pareja, Fabiola Parralo.

La joven, no se quedó callada y respondió a la broma. "Es verdad, afirmativo. No lo pienso soltar en toda La Liga. Se puede ir de fiesta con los compañeros, pero yo también voy", dijo provocando las risas de todos.

