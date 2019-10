Ansu Fati no debutará con la selección española en el Mundial Sub17 y el Barcelona respira

El seleccionador de la Sub17 David Gordo ha dado su lista de convocados para el Mundial de Brasil... y entre los elegidos no está Ansu Fati. Su nombre era el más buscado en la convocatoria, pero este no aparecía por ningún lado. La perla culé finalmente no jugará el torneo que se disputará entre el 26 de octubre y 17 de noviembre.

Un alivio, en cierta parte, para Ernesto Valverde que si Ansu Fati hubiera sido convocado se habría perdido casi un mes de competición. El club azulgrana estaba presionando a la Federación para que su jugador no entrara en la lista para que pueda estar con el equipo en unas semanas claves (El Clásico se juega el 26-O). Preferían que no fuera a Brasil ya que seguiría teniendo minutos con el primer equipo.

En principio, David Gordo tenía hasta el próximo 16 de octubre para dar su lista definitiva de cara al Mundial. La Federación no ha especificado si esta podrá sufrir todavía alguna modificación antes del comienzo del torneo, pero la posibilidad de ver a Ansu Fati con la Sub17 queda casi descartada.

La convocatoria de la Selección Sub17 para el Mundial

Se trataba de una decisión en consenso entre José Francisco Molina, director deportivo de la RFEF; Pablo Amo, adjunto a la dirección deportiva; Francis Hernández, coordinador de la cantera; David Gordo y Santi Denia, seleccionador Sub19 que irá de ayudante de Gordo.

Esta ausencia en la convocatoria Sub17 puede abrir las puertas a Ansu Fati para la Sub21 de Luis de la Fuente el próximo mes de noviembre. Se trata de una posibilidad siempre que Robert Moreno no le llame con la selección absoluta. El seleccionador nacional aseguró que el joven futbolista estaba en la prelista", como otros (Adama, Mikel Merino... ) y que su objetivo era ayudarle a que llegue a ser "lo que parece".

