Racismo de un jugador del Elche a otro del Numancia: "A los monos hay que hablarles así"

Numancia y Elche empataron este domingo en la jornada 7 de la Segunda División en el Nuevo Estadio Los Pajaritos. La noticia más allá del resultado estuvo en lo ocurrido en un momento del partido.

Un nuevo episodio de racismo volvió aparecer en nuestro fútbol, y no por parte de los aficionados, sino de un jugador. Concretamente de uno del Elche a Gus Ledes, según ha denunciado este a través de su cuenta de Twitter.

Tras acabar el choque, el centrocampista del equipo soriano escribió un tweet con las siguientes palabras: "Una pena que aún haya gente que no sepa que a esto también jugamos negros, marrones, asiáticos... y no lo hacemos nada mal. No manchemos ese bonito deporte con actos desagradables como estos. Respetemos uno al otro y seamos felices independientemente de como seamos. ¡Seguimos!", dijo.

pic.twitter.com/mhrEGcqcDp — Gus Ledes (@GusLedes) September 22, 2019

En su mensaje no acusó al supuesto jugador que le dijo estos comentarios discriminatorios y tampoco lo reveló en una entrevista concedida al Heraldo de Soria. Comentó que no tenía pruebas, pero si dijo los supuestos insultos racistas: "Otra vez por aquí mono" o "a los monos hay que hablarles así".

"Es lamentable que un jugador diga cosas así en el césped para sacar del partido a su rival. No viene a cuento y no debería repetirse. Seguramente él no sea racista, pero es muy triste que use esas artimañas para sacar beneficio", finalizó.

