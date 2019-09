Eto'o y la conversación con Luis Aragonés que le cambió la vida

Samuel Eto'o se convirtió en uno de los mejores delanteros de la liga española después de pasar del Mallorca al Barcelona. Aunque todo ello después de que el Real Madrid accediese a venderle ya que comprobaron que el camerunés solo quería vestir de blaugrana.

Sobre este paso que cambió su carrera ha hablado en SER Catalunya. Si hay dos nombres que destaca en este capítulo son los de Alemany y Luis Aragonés. "Los que me cambiaron la vida fueron Alemany y Luis Aragonés. Aquella reunión en el despacho de Luis... Me dijo: 'Negrito, ¿quieres ser un buen jugador o un gran jugador? Creo que tu tiempo se acabó en el Mallorca y ahora debes ir a luchar con los que están a tu nivel' . Yo lo miraba y decía '¿Este abuelo qué está diciendo?'", comentó.

"Y cogió su teléfono, llamó a Txiki (Begiristain) y le dijo: '¿Quieres ganar en los próximos años? Pues hay un jugador que tenéis que fichar porque os hará ganar'. Cuando oyó mi nombre hubo como un vacío y Txiki se estaba preguntando: ' ¿Pero este tío fuma algo?'. Pero Jan no dejó pasar el consejo del abuelo, que sabía mucho, y estoy contento", añadió Eto'o.

"A mí el que me ayudó a escribir la historia del Barça es el Mallorca y le estaré eternamente agradecido y a Mateo Alemany que apostó por mí y luchó por mí, Fernando Vázquez, Luis Aragonés...", aseguró un Samuel Eto'o que no descarta regresar al Barcelona en un futuro próximo: "Veo todos los partidos del Barça, y es obvio que volveré, será mañana o pasado pero volveré al Barça. Cómo, no lo sé".

De Xavi a Ansu Fati

El camerunés también tuvo tiempo de echar la vista atrás: "Xavi es el puto amo no solo en Catar y en España, también en todo el mundo. ¿Si lo veo entrenando al Barça en un futuro? Si no lo hace, lo voy a matar". Pero también hacia delante: "Lo que nos está viniendo con Fati creo que ni Dios lo sabe. Es muy bueno, no tiene uno, tiene dos pares, ese chaval tiene mucha personalidad. Le deseo lo mejor y sobre todo que no conozca las lesiones que le pueden para su trayectoria".

