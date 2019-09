Drogba estalla contra el racismo: "Son aficionados estupidos"

Didier Drogba, exfutbolista del Chelsea y Galatasaray, habló para EFE en el Gran Premio de Monza de fórmula 1. El que fuera jugador del equipo londinense habló sobre la responsabilidad de Lampard como nuevo entrenador del equipo "blue" y del racismo en las gradas, algo que no se ha llegado a terminar.

Lampard, bueno para el Chelsea

El africano recalcó que el inglés Frank Lampard es un técnico "realmente bueno" y que, a pesar de que vivirá "un año difícil" por no poder fichar, después de la decisión de la UEFA, está "inculcando motivación y su aura a un equipo joven".

"Creo que es un entrenador realmente bueno. El año pasado hizo algo muy interesante con un equipo que no tenía muchas opciones. Este año es un poco más difícil, porque no tiene muchas opciones por la sanción (no poder fichar). Pero estoy muy orgulloso de él porque muestra mucho carácter, está inculcando motivación y su aura a un equipo joven y talentoso. Estoy muy feliz por su andadura", afirmó Drogba en los micrófonos de la competición automovilística.

La carrera de Drogba Reuters

No hay que dar bola al racismo

El exdelantero de Chelsea habló sobre los últimos episodios racistas en la Serie A, como fueron el caso de Moise Kean con la Juventus y, recientemente, Lukaku con el Inter: "Aficionados estúpidos. Pero no pasa solo en Italia, pasa en Francia, en Alemania, en África también. Es algo contra lo que tenemos que luchar y no rendirnos. Hay que ser mejores, estar juntos, enviar mensajes y no dar espacio a esta gente", aclaró Drogba.

Viviendo su nueva vida

Los medios le preguntaron por su retirada, por su nueva vida lejos de los terrenos de juego: "Creo que voy a echar de menos jugar al fútbol el resto de mi vida porque quiero estar en un equipo, marcar goles, jugar partidos importantes. Pero es parte de la vida; el fin de un ciclo como jugador. Pero en este nuevo ciclo he conocido a gente muy interesante como Jean Todt, trabajando en nuevos proyectos para el futuro, estoy muy ocupado".

En cuanto a estos nuevos proyectos de futuro que habla Drogba, intentará convertirse en presidente de la Federación de Fútbol de Costa de Marfil, "Necesito hablar con mucha gente para aprender lo que necesito y ser capaz de hacerlo, de tener un impacto y de conseguir una mejora y poner en práctica todo lo aprendido, así que ya veremos", afirmó el africano a EFE.

