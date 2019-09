El Sporting de Portugal desmiente las "falsedades" del padre de Ansu Fati

Ansu Fati está en el punto de mira. Su talento, a tan corta edad, ha provocado que su nombre esté en boca de todos. El joven de 16 años se convirtió en el jugador más joven del Barcelona en anotar un gol y además, jugará con la selección española el próximo Mundial Sub17, una decisión que no ha tenido nada claro el padre del azulgrana.

Bori Fati reconoció que en una entrevista al diario A Bola que su sueño era ver jugando a su hijo en Portugal e incluso barajó la posibilidad de fichar por el Sporting de Portugal. Una posibilidad que no se efectuó debido al siguiente inconveniente: "El pasado verano, viajé a la ciudad deportiva del Sporting para hablar sobre esa posibilidad. Me reuní con un directivo, pero me sorprendió mucho cuando me dijo que tenían pensado inscribirle en el equipo juvenil".

No obstante, el club ha desmentido esta información a través de un comunicado oficial en el que "aclara" algunas "falsedades" en las informaciones que han salido a la luz durante los últimos días.

Ansu Fati celebra junto a Jordi Alba con el Barcelona EFE

Comunicado del Sporting

El Sporting Clube de Portugal quiere aclarar algunas falsedades sobre las últimas noticias relacionadas con el jugador Ansu Fati:

1. El reclutamiento de Sporting CP no solo identificó el potencial del jugador, que todos reconocen ahora, sino que fue capaz de motivarlo a venir a Alcochete para reunirse con nuestros gerentes, lo que muchos otros clubes han intentado pero fracasado. Sabíamos que el proceso de renovación con el Barcelona no estaba en marcha y comenzamos nuestro trabajo.

2. Solo hay que mirar nuestra política de entrenamiento para darte cuenta de que nuestros equipos están formados por jugadores de varias edades, independientemente de su rango. Decir que el jugador se quedaría en el juvenil no es conocer la realidad actual de nuestra formación. Hay jugadores de 16 años en el equipo principal de menores de 23 años o de 18 años. Pero también debes hacer bien las matemáticas, porque el jugador nunca podría ser reclutado para el juvenil porque no tiene la edad suficiente: nació en 2002, lo que corresponde al nivel de menores de 19 años.

