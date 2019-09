El padre de Ansu Fati: "Mi sueño y creo que el suyo era jugar con Portugal"

Ansu Fati es español desde el pasado viernes. La Federación Española de fútbol podrá contar con el para que viaje con el conjunto nacional al Mundial sub17. Desde que comenzó su ascenso meteórico convirtiéndose en el jugador más joven del Barça en anotar un tanto, la pregunta de en qué selección jugaría, no ha parado de rondar al joven de 16 años.

Ansu Fati vive en España desde los seis años y finalmente jugará con la Selección. Según ha declarado para el medio portugués A Bola, su padre no lo tenía tan claro antes de tomar la decisión: "Mi sueño era ver a mi hijo jugando con Portugal y creo que ese también era su sueño, pero ahora es difícil", afirma rotundo el padre del chico.

No niega que hubiera contactos con el combinado nacional luso: "Hace algún tiempo, hablé con un directivo de la federación de Portugal. La conversación fue positiva y quedamos en hablar al día siguiente. Pero esa persona no me ha vuelto a llamar. Luego, con estos partidos que él hizo, la presión de España es muy fuerte y he sido contactado directamente por el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales".

Situación confusa

A pesar de que el delantero vestirá la elástica nacional española, su padre considera que no es su verdadero sentimiento: "Él se siente portugués y yo también. Sería fácil que él jugase con Portugal, hubiera bastado con que Umaro Embaló, jugador del Benfica, lo convenciese. Es un gran amigo, habla todos los días con Ansu. Todo está en manos de Ansu. Sé que le gustaría jugar con Portugal. Cuando está por casa, siempre tiene una camiseta de Portugal puesta que le dio Umaro".

También habló sobre su fallido fichaje por el Sporting de Lisboa: "Un amigo cercano al Sporting, Rui Casteleiro, me llamó para que Ansu firmase por el club. El pasado verano, viajé a la ciudad deportiva del Sporting para hablar sobre esa posibilidad. Me reuní con un directivo, pero me sorprendió mucho cuando me dijo que tenían pensado inscribirle en el equipo juvenil".

Se mostró decepcionado con la actitud del conjunto portugués: "Estuvo escuchando durante 20 minutos, pero pensé que era una broma, puesto que el Barcelona me garantizaba que Ansu jugaría en el Barça B. No tuvo sentido viajar desde Barcelona hasta Lisboa para escuchar aquella oferta. Volví a España y no volví a hablar con el Sporting. Poco después, Ansu renovó con el Barcelona", afirma.

Ansu Fati en un partido con el Barcelona. Foto: fcbarcelona.es

No hubiera descartardo que se mudara a la ciudad lusa, antes que continuar con el Barcelona: "Puedo garantizar que, si el Sporting le hubiese abierto las puertas, por ejemplo, de su filial, él podría haberse marchado a Portugal. El dinero no tendría importancia. Él tiene que jugar ya con los profesionales, pero quien habló conmigo no entendió eso. Yo pagué un avión sólo para conocer la ciudad deportiva del Sporting".

