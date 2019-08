Valdés y la anécdota con Ansu Fati: "Sus botas eran un desastre y fuimos a comprar otras"

Ansu Fati debutó ayer con el Barcelona con tan solo 16 años. El joven guineano dejó a todo el mundo atónito con su gran desparpajo y soltura para su temprana edad. Víctor Valdés lo conoce muy bien. El exportero es ahora mismo entrenador del Juvenil A de la casa blaugrana. Cuando en rueda de prensa se le pregunta por la perla del club, Valdés lo tiene claro: "A mí no me sorprende. Lo he disfrutado muy poco. Vivió un momento especial con el Juvenil A, lo he tenido muy poco".

También quiso contar una curiosa anécdota del día que debutó con él: "El primer día que lo puse, vino con molestias a Rusia. Tomamos la decisión de intentar resolver ese problema. Le dije que me enseñara las botas y eran un auténtico desastre, el dolor venía de ahí. Nadie cayó en comprar unas botas nuevas, y yo sí. Fuimos a comprar unas nuevas", comentó divertido.

Dejarle crecer

El de Hospitalet de Llobregat tiene claras sus características pero es partidario de no presionarle ni encasillarle antes de tiempo: "Es fuerte, veloz y tiene desparpajo. A ese talento hay que darle la libertad para que fluya. Me alegro mucho por él, me ha llamado esta mañana y me ha hecho mucha ilusión. El número con el que debuta lo dice todo. Le estoy agradecido a Valverde que tuviera esos minutos y es una pena que no esté mañana en la fiesta del Estadi".

Caso Neymar

También fue preguntado por el 'culebrón' de este verano: Neymar. Alaba la calidad del brasileño pero prefiere mantenerse al margen de los rumores y centrarse en la dirección de sus pequeños: "Qué te voy a decir de Neymar yo, que he estado un año con él y siempre me destaca. Estuvo implicado en la última Copa de Europa que ganamos. Estoy en la base, no estoy para valorar otras cosas".

