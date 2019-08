El padre de Ansu Fati: "El Madrid ofrecía mejores condiciones que el Barça..."

Ansu Fati era para muchos un desconocido horas antes del partido del Barcelona contra el Betis. La joven perla culé de solo 16 años se presentó en el Camp Nou jugando 15 minutos y demostrando la razón de la confianza que ha puesto Ernesto Valverde en él. Ansu Fati hizo su sueño realidad y tras el partido habló su padre Bori Fati, en El Partidazo de COPE, sobre cómo llegó a fichar por el Barcelona.

"Es el día más feliz de mi vida. Cuando nos dijo que iba convocado por Valverde me puse a llorar y mi mujer también. Cuando ha entrado al campo, estábamos en una nube. Con 6 o 7 años vino a España, yo vine antes y no sabía que jugaba a fútbol. Me decían que no sabía lo bueno que era mi hijo, regateaba a todo el mundo", dijo su padre Bori sobre el genial debut de su hijo.

"Estábamos en el Sevilla, el Real Madrid me ofrecía mejores condiciones que el Barça por mi hijo. Pero ellos vinieron a mi casa con el contrato y nos convencieron. Vino Albert Puig y me dijo que mi hijo tenía que fichar por el Barcelona. El Sevilla cuando se enteró se enfadó, Monchi me preguntó que cuánto me ofrecían, que quería que fichara por el Sevilla. Con 9 años el Sevilla le aparta y le deja sin jugar un año", explicó.

Ansu Fati, jugador del Juvenil A del Barcelona. Foto: Instagram (@victorvaldesteam)

No lo tuvo fácil Ansu Fati en sus inicios, pero este domingo se convertía en el segundo jugador más joven en debutar con el Barcelona. Tras el partido recibiría numerosas muestras de cariño entre ellas las de Leo Messi, quien publicó en sus redes sociales una foto abrazando al joven futbolista y otra de Carles Pérez, quien marcó en el partido.

