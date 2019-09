Ernesto Valverde: "Sería un contratiempo perder a Ansu Fati"

El Barcelona visita el Estadio Nuevo Los Cármenes después de empatar en primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El Granada ha tenido un muy bueno comienzo en La Liga y espera rascar algún punto contra los culés. Ernesto Valverde ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el partido en la previa.

El rival

"Está haciendo un buen arranque. Los equipos recién ascendidos son peligrosos al inicio, porque vienen con la inercia positiva. Juega con mucha energía, juega desde atrás y aprieta arriba. Su arranque es consecuencia de su trabajo, nosotros vamos obligados porque no hemos ganado en las dos salidas anteriores".

Ganar a domicilio

"Fuera de casa no estamos consiguiendo buenos resultados, nos está costando. El partido de Pamplona, que le dimos la vuelta, no fuimos capaces de ganarlo. Tenemos que cambiar esa dinámica. En estos campos te estás jugando el campeonato porque es donde no puedes fallar".

Ansu Fati

"Vamos a esperar a que le convoquen. Es verdad que había que superar un trámite. Ya veremos qué ocurre a partir de ahora. Sería un contratiempo porque perderíamos un jugador que nos está dando cosas. Si hubiera sido en este tramo, habría sido un contratiempo mayor".

Ousmane Dembélé

"No ha entrenado con el grupo, esperamos que haga el entreno completo con el equipo. Esperamos lo mismo que con todos, que se involucren y que sean titulares. Nada que no le pidamos a los demás".

Dembélé, en el partido contra el Athletic EFE

Ansu Fati y Dembélé

"Ya veremos si le ha quitado el puesto, de momento no han coincidido en el equipo y no han entrenado juntos. Hay competencia en el equipo y la seguirá habiendo. Es una cuestión que veremos con el tiempo".

El Granada

"Está haciendo un gran arranque. No me preocupa. Es un equipo trabajado que no te deja jugar, que quiere llevar la iniciativa y que siempre está planeando jugadas de estrategia. Le están saliendo bien las cosas y el partido que perdieron contra el Sevilla en casa fue muy igualado. Para nosotros es un problema más, le cogemos en un momento inmejorable".

¿Cómo está Messi?

"Le vi bien dentro de la dificultad que tenía el partido y que tenía inactividad. Estuvo participativo y estuvo bien. Esperamos que con la suma de minutos y de partidos coja el ritmo óptimo y nos siga dando cosas".

Prueba para Junior Firpo

"Es un buen examen, sí. Jordi estaba haciendo un buen arranque, pero contamos con Junior. Es una buena opción para él".

Los roles de Carles Pérez y Ansu Fati

"La irrupción de estos dos jugadores se puede ver de muchas maneras. La manera correcta no es porque haya habido bajas, sino porque se lo merecen. Ellos estaban ahí y han ido progresando y han salido. Después hay que aprovechar la oportunidad y mostrarse como una opción válida. Han dado un paso para adelante".

Malos resultados fuera

"No estamos haciendo efectiva la posesión que tenemos. De la misma manera que en casa el nivel efectividad se corresponde en la posesión entre nosotros y el rival, fuera no es así. Hay un momento del juego en el que tenemos que ser más decisivo, más vertical".

Comodín Griezmann

"Está claro que puede jugar en varias posiciones y es una posibilidad que tenemos, que juegue por la izquierda. Se junta con el centro del campo a la hora de defender, a la hora de atacar se mete por dentro y puede finalizar. Cuando se vaya conociendo por Messi y Suárez, espero que se vayan encontrando más".

Griezmann calienta en el Camp Nou Reuters

Nuevo tridente

"Ya veremos quiénes son los que juegan y cómo son las cosas. Está claro que nos condicionan los jugadores que tenemos en el campo".

Medular

"Es posible que haya algún cambio independientemente que Leo pueda entrar o no. Tenemos un calendario muy completo y hay que tenerlo en cuenta".

Consejo a Ansu sobre el Mundial

"No creo que me pida consejo. No me gusta mucho eso, porque casi todas las cosas que sé en esto del fútbol me lo ha dado la experiencia. Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Ya veremos, no vamos a anticipar situaciones que no se han producido".

Situación de Aleñá

"Seguramente habrá oportunidades para todos y ahí el jugador tiene que aportar porque hay mucha competencia".

Descanso para Messi

"El año pasado ya hubo partidos en los que rodó al igual que otros jugadores. Este año seguramente ocurrirá lo mismo, porque es inevitable con la cantidad de partidos que tenemos"

