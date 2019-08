La brutal respuesta de Mendibilibar cuando le preguntan por el Atleti y el "equipo del pueblo"

El Eibar se medirá al Atlético de Madrid este domingo 1 de septiembre en el Wanda Metropolitano. José Luís Mendibilibar, entrenador del equipo vasco dejó un divertido episodio al ser preguntado si el club rojiblanca es el "equipo del pueblo" en la rueda de prensa previa al enfrentamiento.

La respuesta del técnico no se hizo esperar y sorprendió a todos los presentes: "Déjate de gilipolleces". Tras su contestación, se levantó para marcharse de la rueda de prensa, hasta que le informaron que aún no había finalizado y volvió a sentarse.



Anteriormente, quiso lanzar un mensaje de optimismo para el encuentro al manifestar que "se puede puntuar en cualquier campo". No obstante, ha advertido que si sus jugadores creen que pueden sacar algo positivo del Wanda Metropolitano porque ya lo lograron las pasadas temporadas, estarán "más cerca de perder.".



El preparador vizcaíno ha insistido en que los suyos deben "jugar concentrados cada minuto" y que aún y todo "será muy difícil ganar". Ha elogiado a su rival, del que ha dicho que "sabe perfectamente a lo que juega y lo que debe hacer para ganar".



"Año tras año mantienen la mentalidad, y encima se refuerzan con jugadores buenísimos, todo lo que hacen lo hacen bien", ha añadido el técnico armero. Ha asegurado que "muchas veces" parece que "dominas" el partido ante los colchoneros, pero "si lo analizas, no llegas a puerta y ellos te hacen un gol enseguida".



Cree que su equipo no está "haciendo el fútbol de otros años" y ha asegurado que pese a no ser "muy amigo de las estadísticas", el Eibar era el equipo "que más centros ponía al área y que más robaba en campo contrario", por lo que desea "recuperar ese estilo".

