Álvaro Domínguez se sincera sobre su pesadilla: "No me sentía bien desde hace seis años"

El exfutbolista Álvaro Domínguez tuvo que abandonar el fútbol debido a sus lesiones y su último equipo fue el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga. El exjugador del Atlético de Madrid anunció su retirada en 2016 debido a sus problemas de espalda y ha decidido hablar en El Transistor acerca del calvario que ha vivido.

El exfutbolista ha querido compartir su dura historia tres años después de dejar el fútbol, confesando que sus problemas comenzaron en 2014: "En el 2014 empezaron mis problemas de espalda. Los tratamientos con infiltraciones al final tienen sus consecuencias, es pan para hoy y hambre para mañana".

El que fuera jugador del Atlético de Madrid durante cuatro temporadas, desde que debutó en 2008 con el primer equipo, se ha mostrado muy sincero confesando el calvario que ha vivido: "He pasado muchos días en la cama llorando o con ansiedad diciendo y pensando cómo iba a seguir con mi vida".

Álvaro Domínguez en el Wanda Metropolitano. Foto: Twitter (@Adominguez15)

Álvaro Domínguez también ha asegurado que hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien como en este momento: "Ahora mismo estoy sentado en el sofá viendo la tele. No me sentía así de bien desde hace más de seis años".

Crítica a la situación de Alemania

El exjugador también quiso hacer mención a la estricta situación que se vive en Alemania, donde los equipos no se hacen cargo de los futbolistas: "El problema de Alemania es que tiene unas reglas muy fuertes. Si tú estás de baja más de 6 semanas, no te paga el club sino un seguro privado que tú tengas, por lo tanto tu equipo no se hace cargo de ti".

