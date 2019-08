Cristiano atiza a la afición del Atleti: "Que no me machaquen llamándome cosas antideportivas"

Cristiano Ronaldo analizó el sorteo de la Champions. El crack luso quiso opinar para Movistar Liga de Campeones sobre los rivales que le acontecen a su equipo, la Juventus de Turín. Le han preguntado por uno de los enfrentamientos más complicados que tienen los italianos: el Atlético de Madrid: "Es un partido más, el Atletico es un gran equipo como todos sabemos", afirmó el portugués.

A pesar de alabar la calidad del conjunto rogiblanco, no guarda muy buenos recuerdos de la afición colchonera: "Yo estuve muchos años en el Real Madrid y les conozco. Espero que no me vuelvan a machacar en el estadio llamándome cosas antideportivas, pero quitando esto espero que sea un partido disputado. El Atlético tiene un gran equipo y un gran entrenador".

La competición más complicada

Quiso valorar el trabajo de todos los equipos para lograr llegar a esta competición y la dificultad que tiene: "¿Qué equipo no se reforzó este año? Todos los equipos se refuerzan para ganar. Yo espero que sea la Juventus, ojalá sea este año, pero es la competición más difícil de ganar".

Se siente confiado y optimista de cara a la competición pero que si hay algo que ocurre en la Champions, es el factor sorpresa: "No siempre el favorito gana. Se esperaba que ganara el Barça y en Anfield perdieron por cuatro. Se esperaba que nosotros pasaramos contra el Ajax y no pasamos... Al Madrid le pasó igual... Es una competición muy difícil. Este año estoy muy ilusionado y ojalá sea nuestro año" sentenció el 7.

La Juventus de Turín pertenece estará en el grupo D y se medirá, a parte del Atlético del 'Cholo' Simeone, al Bayer Leverkusen y al Lokomotiv. Cristiano Ronaldo ha conseguido cinco Champions League: una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid. Veremos si logra coronarse también campeón de Europa en el equipo biaconeri.

[Más información: Cristiano Ronaldo, al margen de la Juventus]