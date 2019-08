La charla más esperada entre Cristiano y Messi: "Echo de menos jugar en España"

Este jueves ha tenido lugar en Mónaco, en el Forum Grimaldi de Mónaco, el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2019/2020. La peor suerte la ha tenido el Barcelona, que estará encuadrado en el grupo de la muerte, el F, con equipos como el Borussia Dortmund, el Inter y el Slavia de Praga.

Messi y Cristiano han sido dos de los grandes protagonistas de la gala de la Champions League. El argentino y el portugués demostraron en Mónaco su buen rollo tras acabar su rivalidad en Barcelona y Real Madrid el curso pasado.

"Tenía curiosidad por ver cómo estábamos después de 15 años de rivalidad. No ha sido fácil, pero tenemos una buena relación. Aún no hemos cenado juntos, pero quizá en un futuro…".

"Él es dos años menos y no es mala opción. Pero me veo bien y espero estar aquí el año que viene, dentro de dos, de tres… A los que no les gusto me seguirán viendo aquí".

Cristiano: "El Atlético es un gran equipo, será un partido duro. Espero que el estadio no vuelva a machacarme llamándome cosas antideportivas". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ltNk7MAWAs — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 29, 2019

