Wayne Rooney arremete contra The Sun: "Ellos saben que no es verdad y que yo no hice eso"

Wayne Rooney ha querido desmentir las palabras de The Sun sobre su fotografía con otra chica en en un hotel. El actual futbolista del DC United en la MLS y futuro jugador y entrenador asistente del Derby County ha lanzado un comunicado en las redes sociales para mostrar la verdad de los hechos:

"El periódico The Sun ha publicado esta semana una historia en la que parece que yo me he llevado a una chica a mi habitación del hotel. Ellos saben que no es verdad y que yo no hice eso Me están usando a mí y a mi familia para vender periódicos.

No ha pasado nada entre la chica de la foto y yo esa noche en Vancouver, de hecho ni siquiera entré en el ascensor yo solo con ella. La chica que sale en las fotografías es simplemente una de las muchas que se acercan inocentemente a pedir un autógrafo o una foto.

Las fotografías publicadas por The Sun fueron tomadas por un fotógrafo freelance que nos siguió tanto a mí como a mis compañeros, sin nosotros saberlo y por supuesto sin nuestro consentimiento.

Las fotos vendidas al diario en cuestión han sido seleccionadas y editadas para crear una historia sensacionalista y falsa sobre mí. Toda esta historia está dañando a mi familia y eso es algo que no voy a permitir".

Rooney, en un partido con el DC United. Reuters

Estas han sido las contundentes palabras del futbolista sobre los rumores relacionados con las acusaciones y fotografías del diario inglés.

