Aleñá carga contra la directiva del Barça por cambiarle de dorsal

Carles Aleñá ha empezado la pretemporada con el Barcelona pese a que no se encuentra del todo conforme. El principal motivo es su cambio de dorsal, pues tal y como él mismo ha asegurado antes de entrenar en Tokio, se hizo sin que la directiva le tuviese en cuenta. El '21' que lucía en su espalda ha pasado a formar parte de Frenkie de Jong, nuevo fichaje del presente curso, por lo que tampoco ha querido echarle más leña al fuego.

En primer lugar, Aleñá aclaró que la conversación con De Jong la había tenido, pero que la directiva había tomado cartas en el asunto sin aviso previo: "Sabía que Frenkie quería el '21' y fue algo entre él y yo. Me hubiera gustado un mensaje de la directiva porque le prometieron el dorsal sin avisarme. Él fue humilde, me lo pidió y se lo cedí porque era por un tema sentimental".

Matizó que un mensaje hubiese sido suficiente para dar su aprobación, pero al no darse ha quedado molesto por ello: "Me hubiese conformado con un mensaje de la directiva, pero le prometieron sin decirme nada. Frenkie es muy buen chico y humilde. No me sentó bien porque siempre me he portado bien con el club. Tenemos una buena comunicación. Solo era necesario un mensaje".

Rakitic y De Jong, en un partido del Barcelona Reuters

Por otra parte, sobre su rol en el equipo, Aleñá está convencido en poder aportar grandes cosas al equipo y se ha planteado luchar por un puesto en el once titular: "Quiero dar un paso adelante en mi segundo año en el primer equipo, hacer lo que me pide el entrenador y luchar por la titularidad".

Continuidad asegurada

Sobre su posibilidad de salir del Barça, ha cerrado la puerta por completo, y sobre la posible marcha de Rakitic, ha expresado su deseo de que el croata se quede: "Tengo la intención de seguir, he hablado con la directiva y el entrenador. No habrá una salida. Estoy en el club club más grande del mundo. Confío en que Rakitic se quede por es un jugador muy importante para nosotros".

Relación con Valverde

Finalmente, Aleñá ha revelado que su relación con Ernesto Valverde es buena y que el propio entrenador le ha dado su voto de confianza para dar un paso al frente en el curso 2019/2020: "Hablo bastante con el míster, sobre todo el tema táctico. Quiere que dé un paso adelante y noto la confianza por su parte".

