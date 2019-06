La fecha límite marcada para el fichaje de Mario Hermoso por el Atlético

El Atlético de Madrid y el Espanyol parecen estar condenados a entenderse por el fichaje de Mario Hermoso. El futbolista quiere macharse al club rojiblanco y ya ha transmitido su deseo al conjunto catalán. El equipo colchonero se mostró dispuesto a abonar los 40 millones de euros por la cláusula del jugador con la intención de que no se demore la operación.

Según ha informado 'El Partidazo' de COPE, ambos clubes están negociando un punto de encuentro que tendrá que ser aprobado por el dueño del Espanyol. Además, ya se ha puesto una fecha límite para que se llegue a un acuerdo y se cierre la operación: el próximo 3 de julio.

Si después de esta fecha, ambas partes no han llegado a un punto en común, el traspaso no se efectuará. Por su parte, Espanyol no se encierra en la cláusula por lo que la intención de ambos es acercar posturas y entenderse finalmente. Aunque el central no entiende las dificultades que está conllevando su salida porque el club catalán se comprometió con su entorno a contestar durante la presente semana.

Mario Hermoso, jugador del Espanyol. Foto: rcdespanyol.com

Las intenciones del Atlético eran cerrar el acuerdo antes de que comenzara la pretemporada, es decir, antes del 4 de julio. Por el momento, el acuerdo no ha llegado a ningún desenlace pero se espera que se cierre antes de esta marcada fecha.

