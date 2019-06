El movimiento del Atlético de Madrid para cubrirse las espaldas con el futuro de Oblak

El Atlético de Madrid no cesa en su búsqueda de nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada. Son muchos los nombres que han sonado como grandes posibilidades para unirse a las filas del club rojiblanco. La portería está dentro de las tareas pendientes y el equipo colchonero ya tendría a un jugador en mente.

Según informa Sport Bild, Alexander Nübel estaría en el punto de mira como un relevo de garantías para Jan Oblak. Sin embargo, no sólo el Atlético está interesado en el joven guardameta sino también Bayern Múnich, Chelsea y Tottenham. Se trata de una puja entre grandes clubes de Europa por lo que el conjunto rojiblanco no tendrá las cosas fáciles.

El portero alemán de 22 años ha demostrado su talento como guardameta titular en el Europeo Sub21. Su rendimiento en este competición junto con el alto nivel mostrado durante su temporada en el Schalke 04 ha levantado pasiones en Europa.

Nübel, portero del Schalke 04. Foto: Twitter: (@UEFAcom_de)

No obstante, el Atleti barajaría otra posibilidad en el caso de que no se llegue a un acuerdo. Esta alternativa tiene nombre español: Antonio Adán. El guardameta de 32 años no ofrece un futuro tan esperanzador como Nübel y tendría que pelear por un puesto con Oblak, considerado uno de los mejores porteros del mundo.

