Luis Súarez se preocupó por Neymar tras el 'palo' de quedarse fuera de la Copa América

Neymar Jr. no podrá jugar la Copa América por lesión y algunos de sus excompañeros del Barcelona han querido mandarle un mensaje de ánimo. Es el caso de Luis Suárez, delantero que sí está concentrado con la selección de Uruguay y quien ha puesto de manifiesto que Brasil no es la misma sin el atacante del PSG, pues el equipo pierde a un gran referente.

El '9' culé quiso resaltar el motivo del mensaje enviado a Neymar e hizo hincapié en la importancia del jugador en su equipo nacional: "Lo que hablamos fue para transmitirle ánimo y fuerza, porque para cualquier jugador perderse un campeonato tan importante con su país es muy triste. Brasil pierde mucho porque Neymar es un referente, pero no quita que tenga grandísimos jugadores. En su lugar ha entrado Willian que la está rompiendo en el Chelsea".

Por otra parte, poniendo el foco en la selección de Uruguay, Suárez aseveró que empezar con buen pie es lo más importante, pues un tropiezo al principio puede complicar mucho las cosas: "El primer partido es el más importante. Si hacemos un buen encuentro el equipo crece anímicamente. Ecuador tiene jugadores rápidos, muy altos, hábiles en el contragolpe".

Luis Suárez con Uruguay. Foto: Twitter (@LuisSuarez9)

Además, el delantero añadió que cualquier rival que se les presente en la fase de grupos es difícil y que las confianzas les pueden jugar una mala pasada como en 2016: "La fase de grupos nunca es fácil. Puede tener un pequeño margen de error, pero no debemos confiarnos. Nos pasó en el 2016 que parecía un grupo accesible y quedamos eliminados".

La fortaleza de un grupo unido

Finalmente, declaró que todo el equipo tiene que salir comprometido a por la victoria, pues una falta de conexión o de entendimiento en el campo puede acarrear consecuencias fatales: "Los partidos se ganan en el campo, si no corremos todos, si no hay compañerismo, si no jugamos juntos, no vamos a llegar lejos. Tenemos que mejorar cosas como equipo, porque no todo lo hacemos bien, y también aprender de los errores que cometimos en partidos anteriores porque sino te llevás una decepción".

