Mariona Caldentey da con la tecla en el Mundial femenino: la pianista de la selección española

El Mundial de Francia femenino comenzó para España de la mejor manera. Pese a sufrir en la primera mitad y ponerse el marcador en contra, las pupilas de Jorge Vidal supieron reponerse y dar la vuelta al luminoso con un doblete de Jenni Hermoso y otro tanto de Lucía García. En ese primer once inicial ante Sudáfrica estuvo presente Mariona Caldentey (Mallorca, 23 años).

La futbolista balear, natural de Felanitx, nació el 19 de marzo de 1996. Risueña, alegre... Mariona es la sonrisa de la Selección. Como algunas de sus compañeras se formó en el Collerense y ya en 2014 sus propios méritos hicieron que el Barcelona se fijase en ella para conseguir su fichaje. En el conjunto blaugrana ha ido creciendo hasta disputar incluso una final de la Women's Champions League y todo ello le ha llevado a que Jorge Vidal apostase por ella para la cita mundialista.

El seleccionador de España decidió elegir un bloque con muchas novedades. Un equipo a caballo entre veteranas y jugadoras más jóvenes, pero también muy prometedoras. Al principio se esperaba que Mariona Caldentey fuese una de las habituales suplentes con opciones de entrar para revolucionar cada partido. Sin embargo, ya en el debut ante Sudáfrica fue de la partida y dejó muy buenas sensaciones la futbolista del Barça.

Mariona Caldentey, futbolista de la selección española de fútbol femenino. Foto: fifa.com

Su polivalencia enamora, ya que puede formar en el centro del campo, pero es en la posición de extremo donde saca sus mejores virtudes a relucir. Ritmo y velocidad son sus señas de identidad, así como visión de juego y control para manejar los 'tempos' del partido. Todo esto dentro del terreno de juego, pero fuera de él ha sorprendido a todos con otra de sus grandes pasiones: la música.

La 'pianista' de España

Mariona Caldentey es una joven familiar. Hace unos meses, a finales del 2018, sufrió la gran pérdida de su padre Miguel Ángel, quien fue el que le 'enseñó' a amar el fútbol. La jugadora señaló, después de conocer que era una de las elegidas para ir al Mundial, que lo que más echa de menos es después de cada partido intercambiar opiniones con él. Seguro que está muy orgullosa de ella, de todo lo que ha conseguido con su esfuerzo, al igual que lo está el resto de su familia.

Mariona Caldentey, la pianista de la selección española de fútbol femenino

Uno de los pilares de la futbolista del Barcelona es su abuela. Desde que era muy pequeña, su abuela le inculcó el amor por la música y por el piano. Una faceta que estaba escondida hasta la previa de la final de la Champions femenina. Un vídeo suyo tocando este instrumento en el hall del hotel donde se hospedaba el conjunto blaugrana se hizo viral y ahora desde la concentración de Francia ha vuelto a hacerlo.

Desde Deauville, Mariona explicó que no puede evitar tocar el piano cuando ve uno: "Siempre que veo un piano me entran ganas de tocarlo, aunque no sepa mucho. Es algo que me relaja, que me recuerda a casa y a mi familia". "Cuando era pequeña e iba a comer a casa de mi abuela, mientras ella me hacía la comida, me enseñaba cuatro cosas y yo estaba copiándola. Me recuerda a la infancia", continuó la futbolista, que no esconde que a su abuela "le hubiese gustado que algunos de sus nietos se hubieran dedicado a la música". Sin embargo, reconoció que "en general" han sido "más deportistas que músicos".

Mariona Caldentey, en el partido entre España y Sudáfrica del Mundial de Francia femenino EFE

El lema de Mariona

Caldentey es fuerte y tenaz, dos cualidades que le pueden llevar a lo más alto. "La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú", este es el lema elegido por Mariona en su primera página del diario de la selección española. La internacional tiene muchas opciones de repetir en el once titular y en la previa destacó que siempre hay "tiempo de sonreír", pero también "de pensar en el partido de Alemania". "Un Mundial te exige lo máximo y por eso hay que estar preparada física y mentalmente", apuntó la jugadora que no solo es futuro, sino también presente del fútbol femenino español.

