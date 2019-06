Neymar se sincera tras la denuncia por violación: "Uno de los partidos más difíciles de mi vida"

Neymar Júnior se ha visto inmerso en un caso muy delicado, ya que hace tan solo unos días se publicaba en Brasil que había sido denunciado por una presunta violación cometida el pasado 15 de mayo en París. Desde entonces han sido muchas las reacciones y ahora ha sido el propio futbolista el que utiliza sus redes sociales para dar las gracias por las múltiples muestras de cariño.

"Solo quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis amigos y a todos aquellos que me han mandado mensajes positivos para que pudiese mantener el equilibrio. Nunca me he sentido más amado por vosotros. Agradecido. Ahora tengo uno de los partidos más difíciles de mi vida, sino el más -por las circunstancias-. ¡La alegría del señor es nuestra fuerza!", ha escrito el futbolista en Instagram.

Fue el pasado sábado cuando saltó la noticia de que el jugador brasileño había sido denunciado por una mujer debido a una presunta violación ocurrida el 15 de mayo en París en el hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

Un día después el jugador del PSG divulgó los mensajes de Whatsapp íntimos con la mujer que le acusó. Esto hizo que Neymar fuese investigado lo que provocó que el brasileño acabase borrando todos los mensajes.

Este martes uno de los letrados de la mujer que acusó a Neymar de violación decidió abandonar el caso al alegar que mintió en su relato de acusación, según una carta divulgada por el telediario Jornal Nacional.

