"Prefiero a Neymar que a Griezmann, más vale malo conocido que bueno por conocer"

Hace unos días Griezmann anunció que no seguiría en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Su futuro es aún una incógnita aunque parece que puede vestir la camiseta del Barcelona.

Su nombre ya sonó el pasado verano para jugar en el equipo azulgrana, pero finalmente anunció su renovación con el conjunto rojiblanco a través de un documental.

Carlos Rexach, exjugador y exentrenador del Barcelona, habló sobre la temporada que acaba de finalizar y sobre el futuro del conjunto azulgrana.

Neymar o Griezmann

"Neymar tiene una ventaja. Es hábil sin espacios y puede buscar la pelota en profundidad. Es completo. Griezmann es más de buscar la pelota. Es para jugar en la posición de Messi. Estas cosas que ha hecho, que si viene o si va, no me ha gustado este tipo de historias. Es un buen jugador pero el perfil debería ser otro. Si me dices Neymar o Griezmann, prefiero Neymar. Más vale malo conocido que bueno por conocer".

Ernesto Valverde

"Lo más fácil es mirar al entrenador. Pero yo he sido entrenador y al final los que pierden y ganan son los jugadores, con todas las tácticas que puedas hacer. El último gol en el campo del Liverpool es de despiste general. Si medio equipo se desenchufa, el entrenador no puede hacer nada.

Me parece bien mantener Valverde. Lo que pasa es que volamos demasiado alto. Se hablaba de triplete a media temporada. Ha sido un bucle y nos hemos metido abajo".

La temporada

"Yo diría que es un notable. Un equipo grande como mínimo debe ganar un título. Si ganas la liga es una gran temporada. El triplete, es el no va más. El Barça ha hecho una buena temporada, pero los dos últimos partidos en 15 días, han sido muy seguidos y hacen mucho daño. Pesan mucho".

Coutinho

"Con Coutinho ha pasado una cosa rara. Hizo cinco o seis partidos extraordinarios al principio y funcionó. Después, se ha desmoralizado un poquito y ha bajado su rendimiento. Es demasiado buen chico. Le falta un poco más de carácter. Es demasiado buen chaval. Pero como jugador, tiene nivel para jugar en el Barça. Quizás aquí ha jugado demasiado de extremo a la banda. Jugar de extremo es ingrato".

La nueva camiseta

"En la vida, todo cambia. Ahora, ves al Barça de amarillo, de rosa, de todos colores ... y a veces por qué sí, ya que los colores no se confunden. Esto son las modas, el negocio. En principio, a mí me gusta la clásica, yo soy un poco antiguo ya".

[Más información: El Barcelona se transforma en Croacia: así es la nueva y horrible camiseta para la 2019/2020]