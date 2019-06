El emotivo y difícil mensaje de despedida del hijo de José Antonio Reyes

La muerte de José Antonio Reyes ha emocionado a todo el mundo del deporte. Las reacciones no se han hecho esperar y las muestras de cariño han sido muchas. No obstante, sus familiares son los más afectados por la terrible tragedia y quienes están pasando por uno de los peores momentos de su vida.

El hijo de Reyes se despide de él en redes sociales. Foto: Instagram (@_josereyeslopez)

Pero quién está sufriendo más con esta noticia es su hijo mayor, José Antonio Reyes López, quién quiso despedirse de su padre con una emotiva carta y una fotografía en la que aparecen ambos. "Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí", señaló.

"Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá, José Antonio Reyes. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos. Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar. ¡Te quiero papá! Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", sentenció.

Sin embargo, han sido muchas las reacciones en el mundo del fútbol que han sacudido las redes sociales. Sobre todo, los clubes de fútbol han querido expresar el pésame por el fallecimiento. "No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz", manifestó el Sevilla a través de su cuenta de Twitter.

El Espanyol también hizo lo propio: "Es un día muy triste para toda la familia perica. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Desde el RCD Espanyol de Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro apoyo a la familia y al Sevilla".

