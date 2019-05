Diego López: "Me queda un año de contrato, pero seguiré dejando la vida por el Espanyol"

El Espanyol cerró el pasado fin de semana una temporada para enmarcar. En la última jornada de Liga, el conjunto perico recibía la visita de la Real Sociedad y se impuso por 2-0 gracias a los goles de Rosales y Wu Lei. Con ello, conseguían afianzarse en la séptima plaza de la clasificación y ganarse un billete para jugar la clasificación de la Europa League, un objetivo por el que lucharán hasta el final.

Para hacer balance del gran año del equipo, Diego López ha pasado por la redacción de Mundo Deportivo y también ha hablado claro sobre su futuro. El veterano portero solo tiene un año más de contrato pero quiere continuar ayudando al Espanyol: "Lamentablemente me queda solo un año de contrato pero hasta el 30 de junio de 2020 lucharé a muerte a diario por hacer bien mi trabajo y por este club. Intentaré que el Espanyol haga un gran papel en la Liga y en Europa".

De hecho, sobre la posibilidad de renovar, el exguardameta del Real Madrid no ha dudado en dar su aprobación al respecto. "¡Me encantaría! Tanto a nivel personal como familiar estamos muy a gusto en Barcelona. Y deportivamente me quedan muchas cosas que dar, que experimentar y me gustaría hacerlo con el Espanyol en Europa. Sería algo maravilloso poder jugar más años, cada vez quedamos menos de mi generación en Primera pero me encuentro con mucha ilusión y fuerza para seguir jugando".

Si todo sale según lo previsto, Diego López cumplirá su contrato en el Espanyol, pero se mantendrá al tanto de si su vinculación al club se alarga o si, por el contrario, llega a su fin tras la campanada final del curso 2019/2020. Lo cierto es que la temporada 2018/2019 ha sido histórica para el conjunto perico y el portero también tiene buena culpa de ello, por lo que todo permanecerá en vilo hasta que expire su contrato.

