Laporta: "Los Boixos Nois llegaron a Lyon en autocares que organizó el Barça"

El pasado martes el FC Barcelona visitó el Parc Olympique Lyonnais para disputar la ida de octavos de final de la Champions League. Los Boixos Nois pudieron disfrutar del encuentro, ya que llegaron a Lyon en autocares que había organizado el propio club, por lo que Joan Laporta, el encargado de su expulsión, ha hablado sobre este suceso.

Imagen de los radicales Boixos Nois.

El catalán lo consideró "muy grave" y que "hay que preguntarle al club por qué pasa esto" porque llegaron en "autocares que organizó el propio club". "Pienso que es muy grave y muy triste. Es muy triste encontrarte que por un grupo de personas violentas nos metan a todos en el mismo saco", explicó.

Laporta apuntó que es muy grave que haya "grupos violentos que se dediquen a asustar a tu propia afición y que además tengan facilidades de conseguir entradas". Asimismo, apuntó que "esto debe explicarse y averiguarse", ya que "para conseguir entrada en un desplazamiento tienes que seguir una serie de trámites". "Es triste que enfrenten a la afición del Barça de esta manera", añadió.

También aseguró que no quiere darle "más importancia de la que pueda tener" y que no quiere "echar leña al fuego". "No es agradable saber que cantan cosas que prefiero no reproducir. El club debería tomar cartas en el asunto porque son ellos quienes pueden parar esto. Por lo que a mí respecta, que pensaba que esto no podía reproducirse y no entiendo a qué viene esta situación", sentenció.

Sobre las declaraciones de Piqué

El barcelonés habló de las palabras de Gerard Piqué acerca de la polémica final de la Copa del Rey de baloncesto entre el Real Madrid y el Barcelona: "Por regla general comparto los discursos de Piqué. Debe respetarse. Es una opinión válida, de un profesional que en determinadas situaciones se manifiesta y es bueno".

Sin embargo, afirmó que no es lo "más adecuado" y que lo deseable es que "los dirigentes salieran a dar la cara por el club en situaciones que han generado conflicto". "Aquí por norma general da la callada por respuesta. La situación era conflictiva con un punto que era decisivo. El club tendría que salir a dar explicaciones y así evitaríamos que lo hiciera un jugador", confirmó.

"No sé cuáles son los motivos del Madrid"

El expresidente azulgrana opinó que el conjunto blanco tendrá sus motivos para reacción de esta manera. "Es normal que defiendan sus intereses. No sé cuáles son los motivos del Real Madrid, entiendo que es un enojo por lo que ocurrió en el baloncesto. Si lo miden todo por el mismo rasero verán que el Barça tenía el partido ganado y más con una remontada de los nuestros", manifestó.

Y por último, valoró la hegemonía del Barcelona en La Liga, considerando que "ha puesto de manifiesto una época dorada" y que "en este sentido el Madrid quiere solapar esta situación en la que el Barça es hegemónico en el mundo del fútbol". "Pero esto son opiniones, ellos también dirán que llevan años ganando Champions", concluyó.

