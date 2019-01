Valverde: "¿Ganar la Champions y perder Copa y Liga? ¿Hay garantías?"

El Barcelona cayó ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán por 2-0 en la ida de cuartos de final de Copa del Rey, por lo que tendrán como objetivo mostrar su mejor nivel si quieren acceder a la siguiente ronda. El técnico del conjunto catalán, Ernesto Valverde, ha comparecido ante la prensa para hablar del enfrentamiento y de alguno de sus jugadores.

Partido ante el Sevilla

"Esta claro que el partido es un reto. Nos quedan 90 minutos para darle la vuelta. Tenemos que intentarlo. Somos un equipo que en momentos determinados siempre damos un paso adelante y mañana nos toca. Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. Son un buen equipo"

Rotaciones

"La semana pasada hicimos cambios, como muchos equipos. Unos hacen menos, otros más. Hicimos cambios en la delantera. Tenemos tres partidos en seis días. La prioridad es el partido de mañana. Intentaremos pasar"

Renovación

"Hay buena sintonía con Bartomeu. Si tenemos algo que decir ya lo haremos".

¿Remontada?

"Lo que se transmite es que queremos seguir en la competición. Tanto las palabras de Leo o Piqué. El público es fundamental. Lo tenemos que unir a nuestro juego desde el primer minuto. Esperamos que vengan al campo. Es un reto para todos".

Fracaso

"Queremos ganar siempre. Cada uno lo ve como quiere. No tengo mucho que decir. Cuando no ganas, no sumas y cuando pierdes, parece un fracaso para meterte el dedo en el ojo. Hagamos lo que hagamos, saldrá el sol y tenemos otro partido el sábado".

Goles encajados

"Hemos mejorado mucho en esa faceta. El Sevilla es un equipo que tiene mucho gol. Tiene muchos jugadores que pueden marcar. Nuestra intención es llegar mucho y que ellos no lo hagan. En Liga, tuvimos varios errores que nos generaron ocasiones en contra. Debemos mantener el flujo de ocasiones a favor y pocas en contra. Si tenemos el balón, defenderemos bien. En el primer tiempo dominamos y no pasamos apuros. En la segunda, cuando se descontroló, ellos lo aprovecharon".

Denis Suárez

"Denis está en esa situación. Todavía no es oficial. Es una posibilidad que el club y jugador estaban valorando. Esperamos que le vaya bien. Con nosotros siempre lo ha hecho con dedicación. Estamos satisfechos con él. No creo que haya cambios en el mercado."

Umtiti

"Está valorando la situación. Esperamos que se pueda incorporar dentro de poco. Va lento. Debemos estar seguros para que se pueda probar".

Messi

"No es solo un jugador. Yo gestiono su talento como jugador dentro del campo, del equipo. Él también es importante a nivel social. Es un paso natural porque significa mucho a nivel mundial".

Camp Nou

"Creo que la afición responderá. Por muchas razones. El fútbol está hecho de grandes momentos, partidos. Hay cosas que los aficionados recuerdan y nos gustaría que ante el Sevilla fuera uno de ellos. Les animo a que vengan. Debemos explotar ese factor como ellos hicieron en la ida"

Salida Rakitic

"Ivan es un jugador muy importante. Lo está demostrando y lo viene demostrando a lo largo de los años. No hay ninguna duda. Aventurar el futuro es ir muy lejos. Es fundamental para nosotros."

Arthur

"Las características de los jugadores es lo que influye en el juego. Hay jugadores que cuando juegan de interiores son más verticales, de jugar uno para uno y otros de dar continuidad, como Arthur. Contamos con las dos posibilidades. Arthur se está adaptando muy bien y nos está dando un gran rendimiento. Arthur, por las molestias, lo voy dosificando".

Semedo

"Es un jugador que poco a poco va dando pasos importantes en muchos sentidos, tanto en defensa como ataque. Es un seguro. Es muy veloz y cuesta mucho que le superen. Ante el Sevilla, en la izquierda, estuvo muy bien. Es solvente. Poco a poco crece a nivel ofensivo. Estamos muy contentos con él. Hay competencia en el lateral y eso es una buena noticia".

Dembélé

"Su recuperación va bien, desconozco si llegará ante el Valencia. Es complicado. Supongo que la próxima semana sí".

Penalties

"Ensayar penaltis lo hacemos siempre. Tenemos buenos lanzadores y buenos porteros. Existe la posibilidad de que ocurra. No pienso ahora en los penaltis pero contemplamos esta opción".

¿Copa o Liga?

"Cuando llega el momento priorizas el que viene primero. Es una eliminatoria complicada. Tenemos un ojo en el partido del Girona para recuperar jugadores y en el del sábado pero la prioridad es pasar mañana".

Champions

"¿Firmar ganar la Champions y perder la Copa y La Liga? ¿Quién me garantiza eso? Me lo puedes presentar y así hablamos".

