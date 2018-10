Tebas: "Jugar en Estados Unidos es vital para nuestra estrategia y no cederemos"

Javier Tebas ha vuelto a comparecer, esta vez en una entrevista concedida a Reuters, en la sede de LaLiga en la cual ha dejado clara su postura. El presidente se mantiene inamovible acerca de de jugar Estados Unidos a pesar de la fuerte oposición recibida.

"Jugar en Estados Unidos es vital para nuestra estrategia y no cederemos en lo que es nuestro derecho", ha sentenciado Javier Tebas, en toda una declaración de intenciones. Además, ha destacado la importancia del mercado estadounidense: "Si quieres que tu industria sea más global, como quiere LaLiga, si quieres estar entre las industrias más grandes del deporte mundial, entonces tienes que estar inmerso en el mercado estadounidense".

Tebas ha ideado además una enorme estrategia de expansión para intentar acortar la distancia de ingresos televisivos entre La Liga y la Premier League. La diferencia, sitúa a la liga británica con cinco mil millones de euros recibidos en la temporada 2016/2017 en comparación con los cuatro mil millones publicados por La Liga.

Javier Tebas durante la entrevista con Reuters en la sede de La Liga PAUL HANNA Thomson Reuters

La expansión asiática, el siguiente paso

Parte de este plan han sido las oficinas abiertas en Asia, en Hong Kong, Shanghai y Nueva Delhi. Además está terminando un plan con Facebook para permitir a la gente de la India poder ver los partidos gratis. A pesar de ello de momento descarta jugar partidos en Asia por ahora. "A corto plazo, no tenemos planes en Asia, ahora mismo Estados Unidos es donde necesitamos trabajar para hacer crecer nuestra marca".

Ante la problemática con otras ligas, Javier Tebas cree que no habrá confrontación: "No lo veo como una amenaza para otras ligas, lo veo como una oportunidad para ascender y hacer crecer nuestra industria, lo que es importante para todos". El presidente cree que no habrá problema con la liga estadounidense, incluso, dice que "esto promocionará el juego y hará que más gente quiera ver la MLS".

Relevent, el gran aliado de Tebas

La empresa que gestiona los partidos de La Liga en Estados Unidos es Relevent, y en su contrato con La Liga llevará al país norteamericano un partido cada año durante los próximos quince, empezando por el Girona - Barcelona.

Relevent se encarga de organizar torneos internacionales de fútbol como la International Champions Cup, que disputaron este verano Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid y que se disputó entre Norteamérica, Asia y Europa. También fue esta empresa la que llevó a cabo el amistoso entre Real Madrid y Barcelona de verano de 2017, que congregó a 65 000 personas en el Hard Rock Stadium de Miami.

Javier Tebas quiso apelar a las barreras culturales como el principal problema de su plan: "No es fácil sacar un partido fuera de su competición habitual y sabemos que nos encontraremos con el muro cultural de las instituciones europeas y españolas, pero empezamos este proceso hace dos años y seguiremos trabajando para que hacerlo posible"

Javier Tebas posando para Reuters en la sede de La Liga PAUL HANNA Thomson Reuters

Jugar en Estados Unidos será voluntario

También hizo referencia a su cruce de declaraciones con Florentino Pérez, cuando dijo que el Real Madrid no jugaría en Estados Unidos y recalcó su respuesta: "Es voluntario, así que si el Real Madrid no quiere, entonces no lo hará". Además, Tebas añadió que el argumento del equipo blanco "no era coherente" porque "ha jugado muchos torneos en Estados Unidos organizados por Relevent", pero dijo "no estar preocupado".

Javier Tebas dice que sus planes tienen el respaldo de la mayoría de los equipos de La Liga, y comparó jugar en Estados Unidos con los equipos que juegan en otros campos. "Los equipos también juegan en otros estadios cuando los suyos están siendo renovados o para conseguir más beneficios. Si seguimos creyendo en este puritanismo deportivo entonces necesitaremos hacer muchos cambios en el fútbol".