Horario internacional y dónde ver el Tottenham Hotspur - Barcelona

El Barcelona regresa a Wembley. Un estadio que traerá buenos recuerdos al conjunto catalán, pues fue allí donde ganaron su primera y su cuarta Champions League. Esta vez llegan recibidos por el Tottenham Hotspur, conjunto contra el que disputarán la segunda jornada de la fase de grupos de la competición europea.

Sin embargo, de nada sirve la memoria. El equipo catalán llega a Londres inmerso en una profunda crisis: dos empates y una derrota en sus tres últimos partidos en La Liga. Algo impensable para uno de los clubes más poderosos del mundo, y que, no obstante, se mantiene en lo alto de la tabla. Sin embargo, el juego ofrecido por los hombres de Ernesto Valverde no convence. Para más inri, el técnico extremeño no podrá contar con dos titulares indiscutibles: Sergi Roberto por lesión y Samuel Umtiti por lesión y sanción. Malcom, Samper y Aleñá también se caen de la convocatoria, aunque este caso por decisión técnica.

Por su parte, el Tottenham afronta el partido habiendo recuperado sensaciones. Tras comenzar la Premier League ganando sus tres primeros partidos, los spurs sufrieron dos derrotas consecutivas, que coincidieron en el tiempo con su primer partido de Champions, en el cual fueron remontados por el Inter de Milán en el descuento. No obstante, tras dos victorias seguidas, el equipo de Mauricio Pochettino comienza a carburar. Eso sí, para este decisivo duelo el argentino no podrá contar con varios hombres muy importantes: el lateral camerunés Serge Aurier, el central belga Jan Vertonghen, el mediocentro también belga Mousa Dembélé, el mediapunta danés Christian Eriksen y el mediapunta inglés Dele Alli.

Horario del Tottenham Hotspur - Barcelona

Horario del partido

El duelo entre el Tottenham Hotspur y el Barcelona se jugará el miércoles 3 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio de Wembley.

Hora local: 20:00 horas.

América

Estados Unidos: 12:00 horas-Costa Oeste-; 15:00 horas-Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 14:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 16:00 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 20:00 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 21:00 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 21:00 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 22:00 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 22:00 horas.

Dónde ver el partido

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar+ y en EL ESPAÑOL donde se realizará un seguimiento especial del encuentro.